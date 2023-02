Zu viel Photovoltaik: Bayerisches Stromnetz am Limit

Netzausbau mit "veralteter Technik"

In rund zwei Jahren soll die Hochspannungsleitung ins Nördlinger Ries nun ausgebaut sein. Aber schon vor Beginn der Bauarbeiten ist das Vorhaben veraltet. EnBW-ODR-Vorstand Sebastian Maier erklärt es so: Beim Planungsstart vor sieben Jahren sei der Stand der Technik noch ein anderer gewesen.

"Wir würden heute nicht mehr im Einleiter-System bauen, sondern im Doppelleitersystem, also zwei Seile nebeneinander und könnten so die doppelte Leistung übertragen", sagt Maier. Dafür müsste man aber mit dem Genehmigungsverfahren wieder von vorne beginnen. Maier fürchtet, dass das wieder sieben Jahre dauern könnte. "Das heißt, ich baue jetzt mit der veralteten Technik aus."

Bayerische Staatsregierung schafft 100 neue Stellen

Auch das bayerische Wirtschaftsministerium beklagt lange Genehmigungsverfahren. So dauere der Bau eines Umspannwerkes derzeit fast dreieinhalb Jahre. Das Ministerium teilt dem BR mit, dass die Staatsregierung 100 neue Stellen geschaffen habe, um die Genehmigungsprozesse für den Ausbau der Erneuerbaren Energien zu beschleunigen.

Ob das reicht? Sebastian Maier von EnBW ODR fordert einen Turbo: "Wir müssen weg von einer 'Geschwindigkeit Bürokratie' und hin zu einer 'Macher-Geschwindigkeit'." Die Dauer der Genehmigungsverfahren müsse sich halbieren.

Netzbetreiber werden mit Anträgen für Photovoltaik-Anlagen überhäuft

Wie eng der Flaschenhals Netzausbau schon ist, zeigt eine Karte im Energieatlas Bayern. Dort ist ein großer Teil der regionalen Stromnetze orange statt grün eingefärbt. Das heißt: Dort ist das Netz schon an seiner Kapazitätsgrenze.

Dabei schießen die Anfragen für neue Photovoltaikanlagen gerade in die Höhe. Der größte regionale Verteilnetzbetreiber in Bayern, Bayernwerk Netz aus Bayreuth, teilt dem BR mit, dass die durchschnittliche Anzahl von Anfragen an das Unternehmen allein von 2021 auf 2022 von rund 3.000 pro Monat auf rund 6.000 gestiegen sei. Neben den Genehmigungsverfahren nennen Wirtschaftsministerium und Netzbetreiber auch Fachkräftemangel und Materialengpässe als Gründe für den schleppenden Netzausbau.

Neben dem Netzausbau braucht es Stromspeicher

Doch allein mit mehr Stromleitungen funktioniert die Energiewende nicht, sagt Detlef Fischer vom Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft. In Bayern sei schon jetzt so viel Photovoltaik ans Netz angeschlossen, dass im Sommer an sonnigen Tagen um die Mittagszeit mehr Solarstrom produziert, als in ganz Bayern verbraucht werde.

Deshalb brauche es viele tausend Batteriespeicher. So sieht es auch Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Erst vergangene Woche hat er die beiden größten Energiespeicher Bayerns in Mittel- und Unterfranken in Betrieb genommen. Mehrere Zehntausend Haushalte können damit für eine Stunde mit Strom versorgt werden.

Solarstrom aus dem Sommer für den Winter speichern

Doch auch wenn jetzt viele Stromspeicher gebaut würden, "damit ist immer noch nicht das Problem gelöst, dass wir den Photovoltaikstrom, der uns im Sommer aus den Ohren kommt, irgendwie in den Winter bringen", sagt Detlef Fischer vom VBEW. Nützen könnte es, den Strom in Wasserstoff umzuwandeln. Es müsse eine Wasserstoff-Industrie aufgebaut werden, sagt Fischer.

Für Unternehmer Axel Güthner aus Oettingen zeichnet sich unterdessen eine pragmatische Lösung ab. Er könnte seine geplante Photovoltaikanlage auf das Hallendach bauen, wenn der Netzbetreiber die Anlage bei viel Sonnenschein vom Netz nehmen darf, ohne dafür – wie sonst üblich – einen finanziellen Ausgleich zu zahlen. Für den Unternehmer wäre das okay. Er will auch seinen Mitarbeitern anbieten, am Wochenende kostenlos ihre E-Autos zu laden, damit möglichst wenig Strom vergeudet wird.