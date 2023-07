Zweites Jahr: "Islamischer Unterricht" in Bayern gerne besucht

Immer mehr muslimische Schülerinnen und Schüler besuchen in Bayern den "Islamischen Unterricht". Wie das Kultusministerium auf Nachfrage des BR mitteilte, haben im Schuljahr, das mit dieser Woche zu Ende gegangen ist, knapp 19.500 Kinder und Jugendliche an dem Unterrichtsfach teilgenommen. Das sind 1.500 Schüler mehr als im vorangegangenen Schuljahr, in dem der "Islamische Unterricht" als Wahlpflichtfach gestartet war.

Keine Kooperation mit islamischen Gemeinden

Vorher war das Fach jahrelang in einem Modellversuch erprobt worden. Anders als der evangelische oder katholische Religionsunterricht wird der "Islamische Unterricht" nicht in Kooperation mit islamischen Gemeinden, sondern vom Staat verantwortet – mit dem Argument, es fehle in der muslimischen Community ein zentraler Ansprechpartner.

Muslimische Verbände sehen das kritisch. Laut Ministerium wird das Fach an inzwischen 389 Schulen im Freistaat unterrichtet, darunter Grund- und Mittelschulen sowie Förderzentren, Gymnasien und Berufsschulen. Damit hat inzwischen im Durchschnitt mehr als jeder zehnte muslimische Schüler das Unterrichtsfach belegt.