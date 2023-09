Wie bei Loriot: Schauspielerin nennt "Horror-Maske" echt

Rose Knox-Peebles ließ es sich nicht nehmen, ihrer angeblichen Lieblingszeitung "Financial Times" einen geharnischten Brief zu schreiben, der auch abgedruckt wurde. Sie habe besseres zu tun, als sich mit Opernkritikern herumzuschlagen, die die Bühne mit dem Laufsteg verwechselten, so die Schauspielerin, die in der "Rheingold"-Inszenierung von Barrie Kosky in einer stummen Rolle über zweieinhalb Stunden durchgehend auf der Bühne steht, zeitweise nackt (ihr kurzer Gesangsanteil wird von einer Kollegin übernommen): "Mein Aussehen war offensichtlich völlig irrelevant. Ich soll 4,9 Milliarden Jahre alt sein, also sollte ich kaum wie ein schönes junges Ding aussehen."

"Was kann man daran nicht mögen?"

Dem Guardian sagte sie: "Ich habe eine wundervolle Zeit. Ich habe mit 18 geheiratet und vier Kinder bekommen. Ich hatte nie gearbeitet, bis ich mit zwanzig Jahren mehr oder weniger zufällig mit dem Modeln anfing. Seitdem bin ich in der 'Vogue' und in Musikvideos dabei gewesen, hüpfe herum wie jeder andere auch und habe die Zeit meines Lebens." Das Älterwerden sei in ihren Augen ein "Pluspunkt": "Bis zu dieser Sache – was auch immer dahinte steckte – wurde ich wegen meines Alters überhaupt nicht irgendwie anders behandelt. Wenn überhaupt, ist das Altern ein Vorteil: Mir werden Sitzplätze in der U-Bahn angeboten. Was kann man daran nicht mögen?!“

Laut Homepage arbeitet Rose Knox-Peebles derzeit an einem Roman und schreibt Kurzgeschichten: Eine mögliche unterhaltsame Szene hat sie jetzt selbst erlebt. Die Fotoagentur, bei der die Schauspielerin unter Vertrag ist, heißt übrigens "Ugly Models" (Hässliche Modelle), eine Art von Humor, wie er wohl nur in Großbritannien funktioniert. Auf den Probeaufnahmen ist Knox-Peebles als brave Großmutter mit Handtasche zu sehen, aber auch in wilderen Posen und Haute Couture. In einer Aufnahme greift sie mit den Armen scheinbar frohgemut in die Wolken: "Wie im richtigen Leben."