"Kämpfen lohnt sich": Polit-Oper "Floß der Medusa" begeistert

Heute ist es nur noch ein roter Fetzen Stoff, damals, 1968, war es eine gewaltige Provokation: Die rote Fahne galt natürlich als Sinnbild des Kommunismus, zumal bei der Uraufführung in Hamburg auch noch ein Poster des kubanischen Revolutionsführers Che Guevara an einem Konzertpult hing. Es kam zum Tumult, der seinerzeit ganz linke Komponist und offen Homosexuelle Hans Werner Henze (1926 - 2012) hatte mit seinem Oratorium "Das Floß der Medusa" mächtig Krawall gemacht. Die Provokation war gelungen, kannte sich Henze damit doch bestens aus: Er nahm kurz darauf einen "Lehrauftrag" an der Universität Havanna an, wurde vom "Spiegel" als "APO-Mann" bezeichnet, also der linken Außerparlamentarischen Opposition zugerechnet, und beherbergte den Studentenführer Rudi Dutschke in seiner Villa bei Rom, nachdem dieser angeschossen worden war.

Inspiriert von Théodore Géricault

Und heute? Ist der Jubel groß auf dem Gelände des ehemaligen Berliner Flughafens Tempelhof, wo die Komische Oper Berlin eine monumentale Inszenierung wagte. Regisseur Tobias Kratzer, in Landshut geboren und in Bayreuth mit Wagners "Tannhäuser" ausgesprochen erfolgreich, gelang eine in jeder Hinsicht aktuelle Deutung dieses eigentlich etwas bejahrten Agitprop-Stücks. Inspiriert wurde es von dem berühmten gleichnamigen Gemälde des Franzosen Théodore Géricault (1791 - 1824), der den Skandal um das Flaggschiff Medusa dokumentierte. Es lief im Sommer 1816 vor der afrikanischen Küste auf Grund, die bessere Gesellschaft samt dem Kapitän brachte sich im Rettungsboot schleunigst in Sicherheit, der Rest der Mannschaft, darunter Frauen und Kinder, musste sich auf ein provisorisches Floß flüchten, worauf die allermeisten elend zu Grunde gingen.