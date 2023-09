Im Bett mit der Romantik: Wagners Frühwerk "Die Feen" umjubelt

Der erst 29-jährige irische Dirigent Killian Farrell und Regisseurin Yona Kim taten das einzig Richtige: Sie kürzten gut eine Stunde und scherten sich auch ansonsten wenig um die absurde Feengeschichte. Stattdessen suchten sie in der Partitur nach dem großen Lebensthema von Wagner: Die Romantik, die Suche nach Erlösung, seinen Drang zur Kunstreligion, der eng verbunden war mit einem komplizierten Verhältnis zu Frauen. Lebenslang beschäftigte Wagner das Spannungsverhältnis zwischen Heiliger und Hure, der guten Fee und der bösen Hexe. Yona Kim zeigt sich davon fasziniert: "Sonst wird dieses Stück 'Die Feen' ja immer zur Seite gelegt und als Jugendsünde gebrandmarkt. Ich dachte, wir versuchen mal zu zeigen, dass da doch mehr drin steckt als das Gerücht besagt."

Das ist ihr zweifellos gelungen, wie die umjubelte Premiere in Meiningen bewies. Yona Kim verlegt die Handlung in eine altertümliche Nervenheilanstalt: Arindal, der Held dieser Geschichte, könnte genauso Richard Wagner selbst sein, oder auch ein anderer unheilbar an Romantik erkrankter Autor wie Hölderlin oder Novalis. Jedenfalls siecht er im Bett vor sich hin und endet schließlich hinter Gittern in der Zwangsjacke. Er schnupperte etwas zu viel an der sprichwörtlichen "Blauen Blume", dem Symbol der Romantik, schaute etwas zu sehnsüchtig auf die berühmten Bilder von Caspar David Friedrich, träumte etwas zu intensiv von unsterblichen Feen und dem Kampf gegen das Böse. Die unerreichbare Frau, in diesem Fall die Fee Ada, spukt durch seine Gedanken.

Zweifel machen die Liebe kaputt"

Die ist seine Projektionsfläche, wo alle seine Wünsche zusammen kommen", so Yona Kim: "Und er will mit ihr glücklich sein, und zwar im Wald, nicht in dieser Welt, sondern in der anderen Welt, in seiner Gedanken- und Fantasiewelt will er mit dieser Frau glücklich werden. So sieht die Erlösung für Wagner aus, aber der erste Zweifel macht die Liebe immer kaputt, ein Thema, das ihn ein Leben lang beschäftigt haben muss." Das Frageverbot wird sich im "Lohengrin" wiederholen, die Unmöglichkeit der Liebe prägt auch "Tristan und Isolde".