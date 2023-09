Aufwärts der Vene: Amerikas Drogenkrise als Oper in Weimar

"Gebt mir eure Müden, eure Armen, Eure geknechteten Massen, die frei zu atmen begehren", heißt es auf einer Inschrift an der amerikanischen Freiheitsstaue und allen, die ihrem Ruf folgen, leuchtet sie bekanntlich mit der Fackel den Weg. Aber wäre es inzwischen nicht passender, wenn sie eine Packung Oxycodon gen Himmel halten würde, ein Opiat zur Beruhigung der Müden und Armen? Amerika steckt ja mittendrin in einer Betäubungsmittelkrise. Oder sollte die Freiheitsstatue gleich ein Bolzenschussgerät bereit halten, wie es am Deutschen Nationaltheater in Weimar zu sehen war: Amerika als riesengroßes Schlachthaus.

"Du willst Kontrolle über die Märkte"

Das österreichische Künstlerduo Thomas Köck, der den Text geschrieben hat, und Johannes Maria Staud, der die Musik komponierte, präsentierten mit ihrem neuen Werk "missing in cantu (eure Paläste sind leer)" ein wildes, 100-minütiges Roadmovie entlang der Prachtstraße der Zivilisation, und wo führt die hin? Na klar, nach Eldorado, in die goldene Stadt, und das schon seit mehr als 500 Jahren. Früher lag der sagenhafte Ort ja irgendwo flussabwärts am Amazonas, mittlerweile wohl eher venenaufwärts an der Opiumnadel. Und so erzählt Thomas Köck Episoden von der Eroberung Amerikas durch die spanischen Eldorado-Sucher über die Hexenprozesse bis hin zum Drogenmissbrauch unserer Tage.

Was das miteinander zu tun hat, liegt für ihn auf der Hand: Der Kapitalismus hinterlässt beim Amoklauf nach Eldorado die Welt als Trümmerhaufen, so Thomas Köck gegenüber dem BR: "Du willst als Kolonialmacht ja auch Kontrolle über die Märkte. Da gibt es dann einen Sprung zur aktuellen Opiatkrise in den USA. Viele überforderte Menschen, die wegen der kapitalistischen Erwerbsarbeit am Ende sind und nicht mehr können und mit Pharmaka und Opiaten gefüttert werden, damit sie irgendwie über die Runden kommen und dadurch noch weiter in Abhängigkeit geraten."