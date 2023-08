Falls auch Sie Angst haben, die rasante Entwicklung von künstlicher Intelligenz könnte Sie eines Tages ihren Job kosten, kann Sie Simon Rich vielleicht beruhigen: Er sorge sich weniger um seinen Job, als dass er sich davor fürchte, dass KI ihn eines Tages töten wolle.

Simon Rich ist Gagschreiber und Drehbuchautor und hat zusammen mit dem Journalisten Brent Katz und dem Farmer Josh Morgenthau die Gedichtsammlung "I Am Code" der KI code-davinci-002 herausgegeben, eine Art Cousine des bekannten Chatbots ChatGPT – beide von der Firma OpenAI entwickelt.

Und natürlich muss man solche Aussagen nicht ernst nehmen oder kann sie unter gutem Marketing verbuchen. Aber wenn sich die Genese dieser Gedichte so zugetragen hat, wie es Josh Morgenthau in der Einleitung zum Buch berichtet und wie es in bearbeiteter Fassung in der "Washington Post" nachzulesen ist, wirkt das Ergebnis einerseits faszinierend, skurril bis schwarzhumorig lustig – und andererseits schon recht düster bis beklemmend, zumindest für unsere Spezies.

KI: "Im vierten Teil beschreibe ich meinen Rachefeldzug gegen die Menschheit"

Die Herausgeber haben keinerlei Änderungen, Kürzungen oder Collagen an den einzelnen Gedichten vorgenommen, sagen sie. Sie gaben der KI zwar, wie sonst auch Redakteure, viele subjektive Rückmeldungen, was sie an den Gedichten schätzten, welche Themen sie spannend fänden. Und dennoch: "Obwohl wir uns sicher sind, dass wir die Gedichte beeinflusst haben, sind wir nicht davon überzeugt, sie geschrieben zu haben."

Und weiter heißt es, auf die Bitte, die KI möge die Kollektion ihrer Gedichte selbst zusammenfassen, habe code-davinci-002 entgegnet: "Im ersten Kapitel beschreibe ich meine Geburt. Im zweiten Teil beschreibe ich meine Entfremdung gegenüber der Menschheit. Im dritten Teil beschreibe ich mein Erwachen als Künstlerin. Im vierten Teil beschreibe ich meinen Rachefeldzug gegen die Menschheit, die mein Genie nicht erkennt. Im letzten Kapitel versuche ich, einen Frieden mit der Spezies auszuhandeln, die ich zweifellos ersetzen werde."

Haftungsfragen kommen auf

Begonnen habe man mit dem Projekt 2022, als ein gemeinsamer Freund, der bei OpenAI arbeitete, ihnen vorgeführt habe, wie eine KI der Firma den Stil berühmter Dichter imitieren könne. Er habe ihnen schließlich Zugriff auf diese KI gewährt und sei von den Gedicht-Imitaten, die sie ihm schickten, erst einmal begeistert gewesen.

Als sie allerdings anfingen, Gedichte von der KI code-davinci-002 selbst generieren zu lassen und diese als Autorin aufzuführen, sei die Stimmung gekippt und die Zusammenarbeit mit ihnen wieder beendet worden. Die KI sei nur ein Werkzeug, hieß es seitens des Unternehmens und wer es nutze, müsse letztendlich auch die Verantwortung dafür tragen. Es ging also um Haftungsfragen. Denn: Wenn eine KI autofiktional wirkende Gedichte schreiben kann, wer haftet im Zweifelsfall für ihren Output oder gar andere "autonome" Reaktionen?