Gans oder gar nicht? Wenn der Weihnachtsbraten vegan wird

Vegane Gänsekeule aus Austernpilzen und Reispapier

Aber was tun, wenn man vegan festlich am Tisch mit Nicht-Veganern mitessen will? Das hat sich auch der 29-jährige Chris Washington aus Berlin gefragt. Er ist veganer Foodblogger. Über eine Million Follower hat er inzwischen auf Social-Media-Kanälen wie Tiktok, Facebook, Instagram und Youtube. Vor einem Jahr hat er auf seiner Website "Vegane Wunder" ein Rezept für vegane Gänsekeulen für Weihnachten ins Netz gestellt.

Sie ist zwar aus Austernpilzen, sieht aber einer echten knusprigen Gänsekeule verblüffend ähnlich. Die klassische krosse Haut wird mit Reispapier gestaltet. Chris Washington hat mit seinem Rezept einen richtigen Volltreffer gelandet: "Also im Vergleich zu den anderen Rezepten, die ich hochgeladen habe, ist die Resonanz wirklich unglaublich, ich glaube kombiniert auf allen Social Media Plattformen sind die Views jetzt mittlerweile über vier Millionen."

Festlicher Sellerie-Braten aus dem Online-Shop

Weihnachten ist und bleibt kulinarisch ein besonderes Fest, zu dem man sich nach wie vor was Schönes gönnen will. Seit sechs Jahren liefert das Berliner Catering-Unternehmen "Ganseinfach" - der Name ist Programm - auf Bestellung die vorgebackene Weihnachtsgans bundesweit nach Hause. Eine vegane Alternative anzubieten, war bisher kein Thema, aber jetzt, seit diesem Jahr, hat man fürs Familienfest auch etwas Veganes kreiert.

Manuel Rademaker, der den Online-Shop mitaufgebaut hat, erklärt, dass es seinem Team wichtig war, etwas anzubieten, was nicht nach Beilagen oder Alltagsessen aussieht. Daher sei "die Idee mit dem Sellerie-Braten entstanden der eben langsam schon geröstet mit einer Marinade mit Piment und Nelke so was Weihnachtliches hat", erklärt Rademaker. "Und man kann das Ganze dann halt wie einen echten Braten aufschneiden.

Weiße Federn stehen für Unschuld und Reinheit

Mit veganer Gans, einem veganen Selleriebraten mit weihnachtlichen Gewürzen oder mit einem Filet Wellington aus Erbsenproteinen, das es bei Dallmayr gibt: Wer vegan essen will, kann dies inzwischen. Gans ohne Gans, so geht’s an Weihnachten also auch. Die ursprünglich religiös begründete Symbolkraft der Reinheit, die man der Gans und dem Christuskind zuschrieb, ist sowieso schon lange verloren gegangen. Bewusste Ernährung und ethische Komponenten rücken dagegen mehr in den Fokus.

Um die althergebrachten Traditionen muss man sich aber an Weihnachten in Zukunft wohl keine Gedanken machen, meint Sabine aus Possenhofen, auch wenn vegan gefeiert wird: "Weihnachten ist Weihnachten - und wenn ich hier bin, dann gehört auch ein Weihnachtsmarkt dazu oder a bissle Weihnachtsgebäck und a Kerzerl und gut isses."