Wild und Pilze: Sind Bayerns Weihnachtsschmankerl verstrahlt?

Um welche Belastung geht es?

Nach der Explosion eines Kernreaktors im ukrainischen Kraftwerk Tschernobyl gelangten am 26. April 1986 große Mengen verschiedener radioaktiver Stoffe in die Atmosphäre – einige von Ihnen waren so leicht, dass Winde sie als radioaktive Wolken über ganz Europa verteilten. In den Regionen, in denen es während des Durchzugs der radioaktiven Wolken regnete, wurde die Umwelt besonders hoch radioaktiv kontaminiert. So war es auch in Bayern, wo es in den Tagen nach der Reaktorkatastrophe heftige Regenfälle gab.

Laut dem Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) war unmittelbar nach der Nuklearkatastrophe der Schaden durch Iod-131 am größten. Es lagerte sich auf Weideflächen ab und wurde schnell in Nahrungsmitteln wie etwa Blattgemüse aufgenommen. Landwirte mussten große Mengen an Kuhmilch und Freilandgemüse vernichten. Allerdings hat dieser Stoff eine kurze Halbwertszeit – diese Zeitspanne, in der die Hälfte des radioaktiven Materials verfällt, ist bei Iod-131 nur acht Tage lang.

Das radioaktive Cäsium aus Tschernobyl belastet die Ökosysteme hingegen langfristig. Deshalb wird fast immer an Cäsium-137, mit einer Halbwertszeit von etwa 30 Jahren, gemessen, wie hoch die radioaktive Belastung einer Region durch den Tschernobyl-Unfall bis heute ist.

Wie ist die Datenlage?

In Bayern arbeiten das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) zusammen, um halbjährlich Proben verschiedener Lebensmittel zu sammeln, zu messen und auszuwerten. Diese Proben werden auf die Belastung durch unterschiedliche radioaktive Stoffe hin untersucht, unter anderem auch Cäsium-137. Dazu kommen zum Beispiel die Pflichtproben von Jägern – möchten sie ihr in Bayern erlegtes Wild nicht nur privat verzehren, sondern es abgeben oder verkaufen, müssen sie es auf Radioaktivität hin untersuchen lassen. Auf Anfrage des #Faktenfuchs hat das LfU die Messdaten für Bayern seit 1986 zur Verfügung gestellt – mehr dazu unten.

Auch das Umweltinstitut München stellte dem #Faktenfuchs Probendaten für “Waldprodukte” von 1986 bis 2021 zur Verfügung. Die Organisation erhält ihre Proben von Menschen aus ganz Deutschland, ein großer Teil kommt aber auch aus Bayern.

In beiden Datensätzen stieg die Anzahl der Proben im Jahr nach dem Reaktorunfall 1986 stark an. Die LfU-Daten haben sich seitdem auf einem niedrigeren Niveau eingependelt, die Datengrundlage des Umweltinstituts München schwankt etwas stärker von Jahr zu Jahr.

Wann ist eine radioaktive Belastung zu hoch?

In den Daten des LfU entfallen die meisten Proben über die Jahre hinweg auf die übergeordneten Kategorien Fleisch, Milch und Nahrungsmittelprodukte (vor allem Käse). Um für den Handel zugelassen zu werden, gelten in Deutschland entsprechend den Verordnungen der EU folgende Grenzwerte für die Belastung durch Cäsium-137: 370 Becquerel pro Kilogramm (Bq/kg) Frischmasse für Milch, Milchprodukte und Nahrungsmittel für Säuglinge und Kleinkinder, 600 Bq/kg für alle sonstigen Nahrungsmittel.

Im Datensatz des Umweltinstituts München sind nur Waldprodukte enthalten, die meisten Proben stammen von privaten Pilzsammlern, viele davon aus Bayern. Sie möchten ihre Funde untersuchen lassen. Die Organisation ist in ihren Empfehlungen deutlich strenger als der Gesetzgeber: Ab einer gemessenen radioaktiven Belastung von 50 Bq/kg rät sie vom Verzehr ab – vulnerable Personen wie Schwangere und Kinder sollten noch vorsichtiger sein.

"Wir finden den Grenzwert zu hoch, denn er gilt ja für alle Lebensmittel und wären wirklich alle Lebensmittel so hoch belastet, dann wäre die Strahlenbelastung für die Bevölkerung schon sehr deutlich", sagt Dr. Hauke Doerk, Referent für Radioaktivität am Umweltinstitut München.

"Es ist ja grundsätzlich so, dass es keine Schwellendosis gibt unterhalb der Radioaktivität ganz unschädlich wäre. Also immer, wenn ich Radioaktivität aufnehme, dann steigt auch das Krebsrisiko."

Welche Lebensmittel sind besonders betroffen?

Die höchsten Messwerte im Datensatz des LfU haben in allen Jahren seit 1986 Proben aus den Lebensmittelkategorien Wildpilze und Fleisch, besonders Wildfleisch. Allerdings gibt es innerhalb der Kategorien große Schwankungen zwischen einzelnen Lebensmitteln. Von den 90 einzelnen Pilzarten etwa, die im Datensatz des LfU vorkommen, haben 27 in den vergangenen fünf Jahren die gesetzlichen Höchstwerte und die Empfehlungen des Umweltinstituts München überschritten.

Die folgende Grafik zeigt, wie sich Messwerte und die Probenanzahl der sechs einzelnen Lebensmittel entwickelt haben, die seit 1986 am häufigsten unter den Top 10 der höchsten Strahlenwerte waren. Ausgenommen wurden Proben, die unter Sammelbegriffen wie "Waldpilzmischung" verzeichnet waren.