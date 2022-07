Vier Franken, eine Ausstellung: "aroma" in Schweinfurt

Ein großer, grüner, begehbarer Würfel steht mitten in der Großen Halle der Kunsthalle Schweinfurt und zieht die Besucher in sein Inneres. "Glaube, Liebe, Hoffnung" hat Joachim Kersten seinen Raum im Raum genannt und er lässt die Besucher darin eintauchen wie in ein Meer aus grüner Farbe. Die Installation ist nur eines von vielen Werken, die ab heute unter dem Titel "aroma" in der Kunsthalle Schweinfurt zu sehen sind.

Vier Künstler, vier Professoren, eine Gemeinsamkeit

In der großen Halle werden Werke der vier Künstler Joachim Kersten, Roger Libesch, Wolf Sakowski und Ralf Siegemund präsentiert. Sie kommen aus Nürnberg und Erlangen und haben an der Kunstakademie Nürnberg bei unterschiedlichen Professoren studiert, so Kuratorin Julia Weimar gegenüber BR24. Somit fällt auch ihr künstlerisches Schaffen sehr unterschiedlich aus. Doch so unterschiedlich die Werke von Joachim Kersten, Roger Libesch, Wolf Sakowski und Ralf Siegemund zunächst scheinen, eins ist den fränkischen Künstlern gemeinsam: Farbe muss sein!

Künstlergruppe "Das gemalte Bild"

Darüber hinaus verbinden die Künstler, die sich zur Gruppe "Das gemalte Bild" zusammen geschlossen haben, gemeinsame Inhalte, Überzeugungen und Vorgehensweisen, so die Kuratorin. Ihre Themen sind beispielsweise Globalisierungskritik, Artensterben und Religion. Diese diskutieren sie bundesweit in Gesprächen und Ausstellungen. So wird die Künstlergruppe bei einem öffentlichen Künstlergespräch am 22. September in der Kunsthalle Schweinfurt sein. Mit dem Publikum wollen sie über ihre Themen und Überzeugungen diskutieren. Bei dem Gespräch werden sie auch Einblicke geben, wie sie ihre Kunstwerke schaffen.

Kunstwerke entstanden vor Ort

Besonders interessant sei dabei, dass einige der Arbeiten erst in der Kunsthalle entstanden sind und man von der Wucht der Wirkung überrascht werde, sagt Julia Weimar. Neben klassischen Gemälden sind auch Installationen vertreten.