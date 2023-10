"Unsere Menschen" - Ausstellung zu Sinti und Roma in Ingolstadt

"Vom Krieg habe ich da drin gar nichts mitbekommen im Lager. Nur dass die Menschen grundschlecht waren. Die haben kein Mitgefühl gehabt. Wenn Sie gesehen hätten, wie sie die Kinder gegen die Wand geschlagen haben", die Stimme von Robert E. bricht. Der heute 85-Jährige kämpft mit den Tränen. Seine erste Kindheitserinnerung ist die an das Konzentrationslager in Auschwitz.

Unvorstellbares Leid hat er dort erfahren – weil er zur Gruppe der Sinti und Roma gehört. Seine und die Geschichte vieler weiterer Menschen der Sinti und Roma erzählt die neue Ausstellung im Stadtmuseum Ingolstadt: berührend, schockierend und schonungslos.

NS-Verfolgung der Sinti und Roma

Neben den einzelnen Schicksalen gibt die Ausstellung auch einen Überblick über die historischen Ereignisse der damaligen Zeit. Die Infotafeln mit den Geschichten der Menschen sind über viele Wollfäden in Rottönen miteinander verbunden – wie ein Netz spannen sie sich durch die Ausstellung. Zitate und Geschichten der Menschen sind in Magenta hervorgehoben.

In der Mitte der Ausstellung eine magentafarbene Wand. In weißer Schrift stehen dort die Namen der Menschen. Lange habe sie geschwiegen und ihre Geschichte, ihr Leid nicht erzählt. Wenig war der Öffentlichkeit bekannt. Ein Grund für Agnes Krumwiede, die Ausstellung ins Leben zu rufen: "Ich bin einfach der Überzeugung, dass eine Ausstellung ein ganz wichtiger Pflock gegen Rechtsextremismus ist. Und ich glaube, wer diese Ausstellung besucht, dem wird auch klar, im Gegenüber immer zuerst den Menschen zu sehen und nicht den Anderen."

Eine Ausstellung mit den Menschen

Agnes Krumwiede war es wichtig, eine Ausstellung mit den Menschen zu machen, nicht über sie. So war sie auch nur möglich, weil die Zeitzeugen und ihre Angehörigen bereit waren, über das Erlebte mit all seinen Schrecken zu sprechen. Unzählige Gespräche führte sie mit Zeitzeugen und bekam dadurch einen tiefen Einblick in ihre Leben. Davon profitiert die Ausstellung. Sie ist immer nah am Menschen, an seinem Schicksal und Leid.

Und da ihre Geschichten nicht mit dem Zweiten Weltkrieg enden, geht auch die Ausstellung weiter und berichtet von den Problemen, die die Menschen bei Entschädigungsleistungen hatten, wie Täter nahezu ungestraft ihr Leben fortführten und wie auch heute noch Diskriminierung von Sinti und Roma stattfinden. "Im Wahlkampf 2017 gab es Plakate, die ganz konkret Stimmung gegen Sinti und Roma machten", berichtet Krumwiede. Auf einer Tafel sieht man das. Auch das war für viele Zeitzeugen ein Grund, ihr Schweigen zu brechen.