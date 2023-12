Duett der Kontraste: Über den Erfolg des Songs "Komet"

Auch die kühleren Temperaturen mögen zur hohen Duett-Dichte in der Vorweihnachtszeit beitragen. Nach dem Motto "Liebling, es ist kalt draußen, lass uns zusammen vorm Kamin was singen", haben schon viele Musiker den Jazzklassiker "Baby, It‘s Cold Outside" interpretiert. Der neueste Streich in dieser Sache stammt von Roland Kaiser: Auf seinem taufrischen Weihnachtsalbum "Goldene Weihnachtszeit" singt er das Lied zusammen mit Michelle Hunziker. Das Video ist eher preiswert produziert, aber sein schelmischer Zwinkerer in die Kamera könnte es doch noch zum Überraschungserfolg in den Video-Charts beamen.