Große Nachfrage: "Trennungscoach" berät bei Scheidung

Wenn eine Partnerschaft in die Brüche geht, dann sind Menschen oft überfordert oder fühlen sich alleingelassen. Bevor ein Rechtsanwalt ins Spiel kommt, gibt es vieles zu regeln, zu organisieren - und emotional zu verarbeiten. Für diese Situationen bieten sogenannte Trennungscoachs ihren Dienst an. Der Berufszweig ist neu und hat großen Zulauf.

Im Rückblick hätte zum Beispiel Peter einen Trennungscoach auch gut brauchen können. Nach 17 Jahren Ehe hat sich seine Frau von ihm scheiden lassen. Das zog ihm damals - mittlerweile vor zehn Jahren - den Boden unter den Füßen weg. Es sei ein schwieriger Prozess für ihn gewesen, sagt der Geschiedene, er habe viel an sich selbst arbeiten müssen. "Da hatte ich Glück, dass ich gute Freunde gehabt habe und ein Freund hat zu mir gesagt, egal was passiert, du bleibst immer der Papa deiner Kinder. Und alleine dieser Spruch hat mir schon geholfen - und hilft mir heute noch", sagt Peter.

Eine Scheidung ist eine Lebenskrise

Eine Scheidung ist meist eine tiefe Lebenskrise. Und betrifft in Deutschland sehr viele Familien, immer noch gilt die Faustregel, im Schnitt wird jede dritte Ehe geschieden, in den Städten sogar jede zweite. Laurian Brandes ist einer, der professionelle Hilfe anbieten will, er ist Trennungscoach. "Die Menschen brauchen Unterstützung im mentalen Bereich, denn Beziehungsdramen rauben immer Energie, die fressen Ressourcen. Klienten wissen meistens schon alles, sehen den Wald aber vor lauter Bäumen nicht mehr. Ich helfe ihnen dann aufzuräumen, wieder Mut und mentale Stärke zu entwickeln", so Brandes.

Brandes lebt in Berlin, bietet aber auf digitalem Weg Coachings in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Ursprünglich wollte er nicht Trennungscoach, sondern Paartherapeut werden. Doch für ihn kommt eine Paartherapie oft zu spät - und kann nichts mehr kitten. Deshalb hat er umgesattelt und will in der Trennungsphase helfen.

Trennungscoach geht flexibel auf Klienten ein

Die Begleitung ist ganz individuell und beinhaltet psychologische Unterstützung, aber auch ganz praktische Tipps: Er habe Anwälte an der Hand, mit denen er zusammenarbeite, berate bei Dingen, die man bei der Scheidung beachten muss und versuche bei Konflikten, Unterhaltsansprüche zu regeln oder einzutreiben.

150 Euro pro Stunde kostet ein Coaching bei Brandes. Anders als Mediatoren, die meist von einer Anwaltskanzlei kommen, arbeitet er frei und sehr flexibel, auch nur mit einem der beiden beteiligten Partner. "Trennungscoach" ist übrigens kein geschützter Begriff, eine standardisierte Ausbildung gibt es nicht. Mittlerweile findet man solche Coaches aber in fast jeder Großstadt - oder auch im Internet.

Brandes möchte als ein solcher Trennungscoach seinen Clienten zeigen: "Alles hat seine Zeit, Beziehung, Abschied, Trennung, Neustart - das muss man nicht unbedingt als Bedrohung sehen, sondern kann das wirklich auch als Chance verstehen, um daran zu wachsen."