Nach einer Scheidung Was tun mit den Eheringen?

"Also das war ein goldener Ring mit einer schönen Zierleiste in der Mitte, so wie es halt damals vor 40 Jahren in war und ich war mega stolz, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Und natürlich haben wir das heimlich gemacht. Und dann kamen natürlich die Fragen der Verwandtschaft, der Eltern, der Geschwister. Du hast ja da einen Ring und so. Also wir haben das so ein bisschen heimlich gemacht und das hatte schon so einen Zauber inne."