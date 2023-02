Wann sollte man sich trennen Zeichen, dass die Beziehung nicht funktioniert

Toxische Beziehung

Wann sollte man sich trennen

"Ich glaube, man kann da ganz nüchtern eine Bestandsaufnahme machen und aufschreiben, an wie vielen Tagen in der Beziehung fühle ich mich gut pro Monat, an wie vielen nicht. Es ist ja immer irgendwas, was man sich so nicht gewünscht hat, es gibt immer Meinungsverschiedenheiten und Kompromisse, die man immer wieder neu schließen muss. Aber wie oft ist das eine Beziehung, in der ich zehn Tage Ruhe habe, zehn Tage die so ein bisschen genervt sind und zehn Tage, die offene Aggression enthalten. 28 von 30 Tagen sollten wirklich, wirklich gut sein."