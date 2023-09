Thurn-und-Taxis-Festspiele: BMW nach Gloria-Protesten raus?

Der Autobauer BMW beendet sein Engagement als Generalsponsor der Thurn-und-Taxis-Schlossfestspiele in Regensburg. Man habe entschieden, den im Sommer 2023 ausgelaufenen Sponsoringvertrag mit dem Veranstalter nicht zu verlängern, steht in einer schriftlichen Stellungnahme des Konzerns.

Zur Begründung heißt es, das Unternehmen richte sein gesellschaftliches Engagement am Werksstandort Regensburg neu aus. Ob der Ausstieg mit diversen umstrittenen öffentlichen Äußerungen von Festival-Schirmherrin Gloria von Thurn und Taxis zusammenhängt, dazu machte BMW keine Angaben. Zuerst hatte die "Mittelbayerische Zeitung" berichtet.

Boykottaufruf von Kulturschaffenden

In diesem Jahr war das Open-Air-Event von massiven Protesten gegen die Festival-Schirmherrin Gloria von Thurn und Taxis begleitet. Unter anderem hatte ein Zusammenschluss von rund 100 lokalen Kulturschaffenden zu einem Besucher- und Sponsoren-Boykott der Festspiele aufgerufen.

Auch die DGB-Jugend und die Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" beteiligten sich an den Protesten. Sie kritisieren Gloria von Thurn und Taxis als reaktionär und werfen ihr unter anderem vor, sich immer wieder schwulenfeindlich zu äußern und diversen Verschwörungstheorien anzuhängen.

Weltstars im Schlosshof

Die Thurn-und-Taxis-Schlossfestspiele werden von der Odeon-Konzertagentur aus Regensburg veranstaltet und gehören nach eigenen Angaben mit bis zu 30.000 Besuchern pro Jahr zu den größten Open-Air-Festivals in Deutschland. In den vergangenen 20 Jahren gastierten zahlreiche Weltstars aus Klassik und Pop in Regensburg.

In diesem Jahr traten beispielsweise Simply Red und Eros Ramazotti im Hof von Schloss Sankt Emmeram auf, eine geplante Operngala mit Startenor Jonas Kaufmann musste wegen Erkrankung des Sängers ausfallen. Gloria von Thurn und Taxis fungierte von Beginn an als Festival-Schirmherrin.