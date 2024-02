Gefolterte Poeten? Was Taylor Swift über ihr neues Album verrät

Das Cover wurde kurz nach Swifts Auftritt bei der diesjährigen Grammy-Verleihung in Los Angeles gepostet. Dort gewann die Ausnahme-Musikerin für ihre aktuelle Platte "Midnights" den Grammy für das beste Album des Jahres und stellte einen Rekord auf: Es ist ihr vierter Grammy in der Kategorie. Damit ließ sie Paul Simon, Frank Sinatra und Stevie Wonder hinter sich, die je dreimal in der Kategorie ausgezeichnet wurden. In ihrer Rede erwähnte Swift, dass das kommende Album auch ein "Dankeschön an ihre Fans" sei.

Strategie: Verleihung für Album-Ankündigung genutzt

Bei der Album-Ankündigung im Rahmen der Preisverleihung scheint es sich um einen geschickten Marketing-Coup zu handeln. Die 34-Jährige nutzte die Aufmerksamkeit der Grammys und ihre sechs Nominierungen, um die überraschende Nachricht bekanntzugeben.

Für Swift selbst ist diese Art der Vermarktung nicht neu. Im August 2022 nahm sie bei den MTV Video Music Awards den Zuschauer-Preis entgegen und kündigte in ihrer Dankesrede die Veröffentlichung ihres aktuellen Albums "Midnights" an. Nur einen Tag später starteten die Vorbestellungen.