Anti-Tinder: Neues Swift-Album "The Tortured Poets Department"

Liebesdramen forever?

Was vielleicht auch ein bisschen die Frage aufwirft, die die Beatles – deren Rekorde Swift mittlerweile beginnt, einzustellen – fast von Tag eins im Rampenlicht an immer wieder hörten: When will the bubble burst? Wann wird die Blase platzen? Werden weitere Teenager-Jahrgänge ihre Zeilen mitsingen, obwohl Swift bald doppelt so alt ist wie sie? Und wird Swift überhaupt weiterhin Zeilen für Teenager und Twentysomethings schreiben? Oder wird sie sich doch weiter öffnen für Themen jenseits von Liebe und Schmerz, jenseits der 30 – wie sie es in der Vergangenheit bereits ab und zu getan hat?

Vielleicht liegt die Antwort auf letztere Frage ja auch in den 15 extra Songs, die auf einer zweiten Version des Albums zu finden sind – dem "The Tortured Poets Department: The Anthology" getauften Doppelalbum, das Swift heute Nacht um zwei ankündigte und das es nun ebenfalls überall zu hören gibt. Dass die Blase irgendwann platzten könnte, ist Swift selbst bewusst, wie sie mit dem letzten Song "Clara Bow" und den letzten Zeilen des Albums zeigt. Dort spricht sie aus der Perspektive eines Musikmanagers zu einer möglichen nächsten Taylor Swift: "You look like Taylor Swift/ In this light, we're loving it/ You've got edge, she never did/ The future's bright, dazzling."

Tinder-Gegenprogramm

Eins ist wie eh und je im Taylorverse: Die Liebe und all ihre Irrungen und Wirrungen sind das zentrale Thema, die großen Gefühle werden zelebriert wie es nur in der Popmusik möglich ist. Taylor Swift ist damit auch so etwas wie das Gegenprogramm zu Tinder, OkCupid und Bumble, die Gegenposition zu Situationships und Friends with benefits. Der warenförmigen Liebe im Plattformkapitalismus stellt sie das volle Programm der romantischen Idee von Liebe entgegen. Taylor-Swift-Alben sind damit eine Art Update der Liebesromane des 19. Jahrhunderts, die unsere heutige Vorstellung von Liebe einst in die Welt trugen.

Und auch, wenn sich die deutschen Feuilletons und Kultursendungen geschlossen freuen, dass Swift sich in der Vergangenheit gegen Donald Trump positioniert hat, kann man froh sein, dass sie diese Dinge auf Instagram oder Twitter erledigt. Schließlich hat Tagespolitik der Musik nur sehr selten gut getan. Und Swift muss auch nichts mehr beweisen. Sie hat sich längst vom unfreiwillig vereinnahmten Darling zum erklärten Feindbild der White Supremacists und Trump-Fans gewandelt – durchaus mit eigenem Zutun.

Gegengift gegen toxische Rollenbilder

In einer Zeit, wo nicht selten Pornos, Macho-Influencer und Tradwives die Vorstellungen von Liebe und Sex, von männlichen und weiblichen Rollenbildern prägen, darf man sich freuen, dass ein Album wie "The Tortured Poets Department" die Spotify-Playlisten auf absehbare Zeit dominieren wird. Man darf sich auch freuen über intelligente Texte und Popmusik ohne Vorschlaghammer. Auch, wenn dafür ein Mann vielleicht für ein paar Tage auf eine Hütte in einem Wald fahren muss.