Taylor Swift – Pop-Riesin und Freundin von nebenan

Politisch, ja oder nein?

Von einem Thema hatte die, durch ihre Wurzeln im Nashville-Country bei Konservativen beliebte Künstlerin allerdings stets Abstand gehalten: der Politik. Seit die Country-Band Dixie Chicks sich 2003 gegen Präsident George W. Bush gewandt hatte, galt in der Szene: Lieber keine Stellung beziehen. 2016 gab es etwa Medienberichte, laut denen amerikanische White-Supremacy-Unterstützer Swift im Netz als ihre "arische Königin" feierten und ihr "nordisches Blut" lobten. Swift äußerte sich dazu damals nicht. "Als Country-Musikerin wurde mir immer gesagt, lieber nichts mit Politik zu machen", sagte sie einmal in einem Interview.

2018 allerdings machte Swift öffentlich, dass sie bei den Kongresswahlen einen Kandidaten der Demokraten unterstütze. "Es macht mich stolz, meine Ängste und Selbstzweifel hinter mir gelassen zu haben und Führungspersonen zu unterstützen, die uns über diesen spaltenden und herzzerreißenden Moment in der Zeit hinwegbringen", sagte sie damals. In ihrer Single "You Need to Calm Down" und in dem dazugehörigen Video setzte die Sängerin mit Repräsentanten der LGBT-Szene und dazugehöriger Flagge ein Statement gegen Homophobie. Während Swift ihre Politisierung als Lernprozess beschreibt, der mit der Wahl Trumps 2016 begonnen habe, warfen ihr andere Opportunismus vor: Der Schritt hin zu politischen Statements hätte irgendwann einfach weniger Schaden versprochen, als das anhaltende Schweigen.

Ziel erreicht

Heute ist Taylor Swift größer und beliebter denn je: Erst im vergangenen Jahr belegte sie alle zehn Plätze der US-Top-Ten gleichzeitig, ihr aktuelles Album "Midnights" wurde innerhalb eines Tages so oft gestreamt wie keines zuvor, beim Konzert in München im Sommer 2024 wurde bereits jetzt ein Zusatztermin anberaumt. Ihre eigene informelle Fan-Bewegung, die sogenannten "Swifties", organisiert sich weltweit und vor allem im Netz: Mit Aufrufen zum exzessiven Streamen, Kaufen und Reposten heißt Fan-Sein heute eben auch, PR-Wellen mit anzuschieben. Falls es weiterhin Swifts Ansinnen ist, von möglichst vielen Menschen als "gut" befunden zu werden, könnte man also beim reinen Blick auf die Zahlen sagen: Ziel erreicht.