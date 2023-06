Taylor Swift kommt nach München

Beginn der Europa-Tournee im Mai 2024

Die Europa-Etappe von Taylor Swifts "The Eras Tour"-Tour startet am 9. Mai 2024 in Paris und endet am 17. August 2024 in London. Insgesamt stehen 19 europäische Städte auf dem Tourplan – darunter auch drei Termine in Deutschland: Am 18. Juli tritt Taylor Swift in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen auf, am 23. Juli ist sie zu Gast im Hamburger Volksparkstadion und am 27. Juli kann man die Sängerin im Olympiastadion in München erleben.