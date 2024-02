"Soo niedlich": Was die Ästhetik der "Cuteness" mit uns anstellt

Ein kleiner Hundewelpe schaut uns an. Gekleidet in einen rosa Anzug, mit einer kleinen Mütze auf dem Kopf. Vor lauter Freude ist seine winzige Zunge zu sehen. Der süße Hundewelpe ist ein Kinderspielzeug aus Plastik und: Teil einer Installation der amerikanischen Künstlerin Maggie Lee. Das Hündchen sitzt zusammen mit einer ebenfalls bezaubernden kleinen Puppe mit Kleidchen und blonden Haaren in einem Terrarium. Ein konservierter Kindheitstraum der 90er.

Auf den ersten Blick: cute. Auf den zweiten Blick haftet diesem ganzen entzückenden Ensemble etwas Steril-statisches an. Denn in ihrer ganzen Niedlichkeit sind Hundewelpe und Puppe auch: Gefangene im Glaskasten. Maggie Lee zeigt: Das Süße ist nicht frei von Widersprüchen. Die Kunst hat die Niedlichkeit für sich entdeckt. Und das bedeutet auch, die bisher in der Kunstwelt gültigen Gesetze infrage zu stellen.

Was süß ist, lässt uns nicht kalt

"Kulturelle Trends entstehen aus dem Impuls heraus, eine Differenz zum Status quo herzustellen, etwas Neues in den Blick zu nehmen", sagt die Medienwissenschaftlerin Annekathrin Kohout. "Dafür eignet sich Niedlichkeit ganz hervorragend, weil man Niedlichkeit lange nicht ernst genommen hat: zu kindlich, zu infantil, zu schwach, oberflächlich. Aber das neue Interesse an Cuteness oder Niedlichkeit ist auch ein Symptom für neue Erwartungen an die Kunst. Wir wollen Kunst nicht mehr nur auf Abstand und in kennerschaftlicher Distanz betrachten. Und dafür eignet sich Niedlichkeit sehr gut, weil es sich um eine Ästhetik handelt, die Nähe erzeugt, weil sie starke Emotionen hervorruft, die man sonst aus intimeren Beziehungen kennt, zum Beispiel Empathie und Fürsorge."