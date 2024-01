Kim Kardashian: Ein Star ohne Talente?

Das einzige Buch, das Kim Kardashian bisher veröffentlicht hat, enthält vor allem Bilder. Bilder von ihr selbst. Es heißt "Selfish". Die narzisstische Kulturtechnik des Sich-selbst-Abbildens hat Kim Kardashian groß gemacht, heißt es in der Doku "Kim Kardashian Theory", die bei arte zu sehen ist. Ja mehr noch: Ohne Kim sei Instagram nicht zu der Plattform geworden, die es heute ist.

Kardashians etablierten neues Schönheitsideal

Kim Kardashian ist einfach herausragend gut darin, sie selbst zu sein, stellt die Doku fest. Und mit diesem sehr modernen Talent hat sie nicht nur Millionen als Reality-TV-Star gemacht. Sie hat auch großen Einfluss darauf, wie wir die Welt und vor allem uns selbst sehen.

"Die Kardashians haben ein neues Schönheitsideal durchgesetzt. In den letzten zehn, fünfzehn Jahren haben sie das Schönheitsideal von einem sehr schlanken, sehr großen, sehr weißen Typ zu einem kurvenreicheren, dunkelhaarigen und kleineren Typ verwandelt", sagt die Kulturwissenschaftlerin Meredith Jones in der Doku.

Kim Kardashian als Kulturphänomen

Alle Debatten unserer Zeit ließen sich an der Figur Kim Kardashian erzählen, stellt die Doku fest. Und es stecken auch wirklich schlaue Gedanken in dem Film. Zum Beispiel geht es um die Frage, ob die mittlerweile geschiedene Ehe zwischen Kardashian und dem schwarzen Rapper Kanye West eine besonders perfide Form der kulturellen Aneignung sei. Oder was man von Kim Kardashian, die im Moment Jura studiert und sich immer wieder für die Belange der Armenier einsetzt, erwarten kann, sollte sie jemals in die Politik gehen. Da gab es ja schon mal einen Reality-TV-Star, der ebenjenes vorgemacht hat.

Leider werden all diese interessanten Punkte in der Doku nur angerissen. Der Film will eine umfassende Theorie zu Kardashian entwickeln. Doch dieser Anspruch auf Vollständigkeit geht zu Lasten des Anspruchs auf inhaltliche Tiefe. Für alle, die sich erst einmal einen Überblick zu diesem Mega-Star verschaffen wollen, ist die Doku dennoch ein geeigneter Einstieg.