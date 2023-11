So gewann Sisi als "Kaiserin" (Elisabeth) den Emmy

"Nenn' mich Elisabeth", korrigiert sie gleich zu Anfang die Mutter, die unausgesetzt ihre "Sisi" ermahnt. Auf ihrem Pferd am Starnberger See begegnet sie anfangs als ein echter bayerischer Wildfang: ungestüm, ungehorsam und unberechenbar. Aber mit der lieblichen "Sissi", die wir aus dem Klassiker von Ernst Marischka (mit Romy Schneider und Karlheinz Böhm in den Hauptrollen) kennen, will die Elisabeth (Devrim Lingnau) in der Netflix Miniserie "Die Kaiserin" nichts zu tun haben. Diese Elisabeth weiß, was sie will: frei sein, stets sagen, was sie denkt, und tun, wonach ihr ist.

Eine Rebellin, keine Prinzessin

Das kann unter den Bedingungen des Wiener Hoflebens des 19. Jahrhunderts nur zu heftigen Konflikten und Dramen ohne Ende führen – und das tut es auch. Mit ihrem Auftauchen am Hof bringt Elisabeth alles durcheinander: Kaiser Franz Joseph, der, statt wie geplant Elisabeths Schwester Helene, nun Elisabeth als Verlobte verkündet. Den Hofstaat, angeführt von Gräfin von Esterházy (Wiebke Puls), auf dessen Etikette Elisabeth pfeift, Sophie, die rigide Mutter ihres Bräutigams, dessen intriganten Bruder Max und das aufrührerische Volk, das so viel echtes Mitgefühl von einer Herrschenden noch nie erfahren hat.

In sechs etwa einstündigen Folgen erzählt die Miniserie von Autorin Katharina Eyssen allein von den ersten eineinhalb Jahren der Kaiserin am Wiener Hof, der Hochzeit 1854 bis zur Schwangerschaft mit ihrem ersten Kind Sophie. Hier steht eine junge Elisabeth im Zentrum, die Franz Joseph liebt, aber sich ihre Zähne selbst putzen will, die es hasst, von ihren Zofen angekleidet und unausgesetzt begleitet zu werden. Eine Elisabeth, die mitten in die Konsultationen des Kaisers platzt und sich gegen das "heilige Ritual der Unschuldsprüfung" wehrt: Vor der Eheschließung schauen Bischof und Hofarzt gemeinsam nach, ob bei Elisabeth die (jungfraulichen) Bedingungen für eine Eheschließung erfüllt sind.

Mit dem Fokus auf die "Rebellin" Elisabeth – wie Drehbuchautorin Eyssen sagt –, rückt allerdings alles, was man sich – zumindest vor Diana – unter einer Prinzessin vorstellt, in den Hintergrund.