"Sisi & ich", "TheOrdinaries": Die Kino-Neustarts der Woche

Regisseurin Sophie Linnenbaum präsentiert hier ein spannendes, kluges Filmexperiment: "Es geht definitiv um die systemischen Fragen von Ausgrenzung, Diskriminierung und was dahintersteht, wer davon profitiert und die Oberschicht sind die Hauptfiguren, die Mittelschicht sind die Nebenfiguren, die einfach ihren Hintergrund gestalten, monoton, grau und nur zuarbeiten und ganz am Rande da leben die Outtakes, die Aussortierten. Die Leute mit Filmfehlern, die falsch geschnitten werden. "

Belohnt wurde Linnenbaum 2022 beim Filmfest München für Regie und Produktion beim Förderpreis Neues Deutsches Kino, dazu gewann der Film noch der "First Steps-Award"- ein vielfach preisgekröntes Werk. "Das ist absolut größenwahnsinnig. Aber gleichzeitig vielleicht auch die einzige Möglichkeit, das als Abschlussfilm zu machen oder sonst erst in 20 Jahren. Meine Produzentin Britta sagt immer so schön, man hat entweder Geld oder Zeit und Liebe. Zeit und Liebe war einfach das, was wir wahnsinnig investiert haben, als ganzes Team", so die Regisseurin.

"The Ordinaries" ist ein Hochschul-Abschlussfilm im XXL-Format: beeindruckende Bilder, eine berührende Geschichte über Ausgrenzung und Toleranz, viele Zitate und ironische Anspielungen auf das Filmemachen. Eine vielversprechende Talentprobe.