Für Freunde von: nicht ganz so berechenbaren Superheldengeschichten wie "Umbrella Academy". Zum Beispiel von der richtig kaputten "Jessica Jones", und der verwegen-brutalen Comicadaption "The Preacher".

Swooosh. Flatsch. Das war`s. Eine große Blutlache am Boden und ein paar Hände. Das ist alles, was Hughie von seiner Freundin übrig bleibt. A-Train, der Schnellzug unter den Superhelden, ist versehentlich durch sie durchgerast und hat sie dabei in Stücke gerissen.

Was soll's, eine Leiche auf dem Weg zur Rettung vieler – das ist ein Kollateralschaden, den die "Seven" gerne und ohne Entschuldigung hinnehmen. Die Seven sind nämlich so etwas wie die Elitetruppe der Superhelden. Ihr Arbeitgeber ist ein profitorientiertes Milliardenunternehmen, das Probleme so gewissenhaft wie die Katholische Kirche unter den Teppich kehrt.

Billy Butcher, ein angeblicher FBI-Agent, rekrutiert den wütenden und traumatisierten Hughie also, um die Seven zu Fall zu bringen. Das Problem: Im Gegensatz zu den Seven haben die zwei keine Superkräfte, und stellen sich auch sonst nicht besonders clever an.

"The Boys" ist eine Serie über Superhelden, die die Welt nicht retten, sondern ruinieren. Und damit ist sie völlig anders als die üblichen Marvel- und DC-Comic-Verfilmungen, denen wir ununterbrochen im Kino und bei den Streamingdiensten begegnen. Am Ende von "The Boys" steht die Erkenntnis: Vielleicht sind wir Normalsterblichen doch lieber unsere eigenen Helden.

Die erste Staffel von "The Boys" ist bei Amazon Prime Video verfügbar. Die Comicvorlage "The Boys" ist im Englischen in den Verlagen Wildstorm und später bei Dynamite Entertainment erschienen. Auf Deutsch wurde er bei Panini veröffentlicht.

