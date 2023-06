Bayerische Meisterschaften der Ballonfahrer in Burgebrach

Mit Sonnenaufgang starten die Ballonfahrer. Dann ist die Bodenluft noch nicht so aufgeheizt, und die Winde sind meist schwach. Martin Wegner zieht mit vier Helfern eine große Hülle auf die Wiese. Ventilatoren surren, blasen die kalte Morgenluft hinein. Die wird später erhitzt, und dann geht es im Korb hoch hinaus. Für diesen Tag sind nahe Burgebrach im Landkreis Bamberg Trainingsfahrten geplant. Vom 8. bis 11. Juni starten hier 25 Piloten bei den offenen Bayerischen Meisterschaften.

Formel 1 der Lüfte

Dieser Sport hat nichts mehr mit gemütlichen Ballonfahrten zu tun. Martin Wegner vergleicht das mit der Formel 1. Schnelligkeit und Taktik sind entscheidend. Die Piloten steuern Ziele an, um dann dort möglichst punktgenau Markierungen abzuwerfen. Doch der Ballon hat kein Steuer. In den Luftschichten strömen die Winde unterschiedlich. Martin Wegner ändert stets die Höhe, er ist auf der Suche nach dem passenden Windstrom in Richtung Ziel.

Wettkampfpilot mit Höhenangst

Steigt Martin Wegner daheim auf die Leiter, zittern ihm die Knie. Kurios: Mit seinem Heißluftballon hat er schon die Alpen überquert und startet bei Europa- und Weltmeisterschaften. Der geflochtene Weidenkorb gibt ihm Sicherheit. "Auch bei anderen Menschen verfliegt während der Ballonfahrt die Höhenangst", erzählt der Unterfranke. Martin Wegner ist seit 2009 Mitglied der Nationalmannschaft und war 2021 sogar Deutscher Meister.

Zuschauer können Ballonfahrten buchen

Anlässlich der 1000-Jahr Feier von Burgebrach starten die Ballonpiloten in Oberfranken. Für den 8. Juni ist am Abend ein Ballonglühen geplant. Dabei befeuern die 25 Piloten ihre Giganten der Lüfte gleichzeitig. Parallel zu den Wettkämpfen können Privatleute auch Fahrten buchen. Am 11. Juni küren die Heißluftballonfahrer den bayerischen Meister.