Schlager aus Franken: Von Langenaltheim an die Spitze der Charts

Stefan Pössnicker sitzt in seinem Tonstudio in Langenaltheim im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen vor seinem Computer. Auf der anderen Seite der Glasscheibe macht sich Schlagersänger Vincent Gross bereit für die Aufnahme. Vor zwei Wochen hatte der Schweizer Sänger die Idee für den Song "Glühwein". Stefan Pössnicker hat ihn in Rekordzeit produziert. "Wir wollten den unbedingt rausbringen, weil das bei den Leuten so geil ankam", erzählt Vincent Gross. "Dann war die Idee, wenn das jemand so perfekt umsetzen kann, dann ist das Stefan", ist Gross überzeugt.

Beim Skiausflug entdeckt

Melodie und Text sind eingängig. Mitsingen – kein Problem. So wie bei vielen Schlagern. Die Songs gehen ins Ohr. Stefan Pössnicker weiß, wie man solche Hits produziert. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet er im Schlagergeschäft. In grauer Vorzeit hat er einmal Förster gelernt. Mit 18 Jahren wurde er bei einem Skiausflug mit dem Treuchtlinger Sportverein als Schlagersänger entdeckt. Zunächst trat er nur selbst auf – mittlerweile produziert er Songs unter anderem für Andrea Berg, DJ Ötzi oder eben Vincent Gross.

"Ruhepol" in Langenaltheim

Auch mit seiner eigenen Gruppe "Die Schlagerpiloten" ist Pössnicker erfolgreich. Dieses Jahr hatten sie 80 Auftritte weltweit. Das aktuelle Album "Rio" stand auf Platz eins der Album-Charts – noch vor Größen wie Travis Scott, Apache 207 oder Peter Fox. Trotzdem braucht Stefan Pössnicker seine "Basis" in seiner Heimat, sagt er. Hier ist er geboren und aufgewachsen. "Wenn man sehr, sehr viel unterwegs ist, auf der Autobahn und immer Stress und Lärm und so weiter: Da bin ich ganz froh, wenn ich ab und zu mal hier in mein Haus komm", sagt der 53-Jährige. Er brauche beides, die "Action" auf der Bühne und den "Ruhepol" daheim.

Zeit für Kreativität

In seinem Haus in Langenaltheim gehen die Stars ein und aus. Sie können hier übernachten und arbeiten. Auch Vincent Gross kommt öfter zu Stefan Pössnicker, um an neuen Songs zu arbeiten. "Ich bin wahnsinnig gern hier. Im Sommer kommen wir für eine Woche vorbei. Hier hat man seine Ruhe. Man hat Zeit für Kreativität und für Freunde", sagt Gross. Was in der entspannten Atmosphäre in dem Wohnhaus in Langenaltheim entsteht, muss allerdings auch auf den großen Bühnen funktionieren. "Manchmal wird die Zeile ein Jahr später veröffentlicht und du singst sie auf der Waldbühne in Berlin. Dieser Kontrast - das ist unvorstellbar", sagt der 27-jährige Schlagersänger.

Schlager-Produzent aus Leidenschaft

Insgesamt zieren 26 goldene Schallplatten die Wände in Stefan Pössnickers Haus in Langenaltheim. Eine Platin-Auszeichnung ist auch dabei. Die Liste von Stefan Pössnickers Erfolgen ist lang. Aber er ist bodenständig geblieben – und vor allem liebt er das, was er tut. "Wir machen das wirklich aus Leidenschaft. Wir lieben den Schlager. Wir leben den Schlager. Das war schon immer meine Berufung, Schlager zu machen. Was anderes kann ich auch nicht wirklich", sagt Stefan Pössnicker. Der Erfolg gibt ihm recht.