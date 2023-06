"Gartenstadt": Das neue Album von Apache 207

Die "Gartenstadt" in Ludwigshafen, das ist sein Block: Apache 207 ist in Mannheim geboren, aber auf der anderen Rhein-Seite aufgewachsen, in einer Plattenbau-Siedlung. Der Vater abwesend, die Mutter alleine mit der kleinen Tochter und ihren beiden Jungs: Hakan Yaman und sein Bruder Volkan, der sich heute Apache 207 nennt. Eine Ratte, die sich aus armen Verhältnissen raus gefressen hat - so inszeniert er sich auf seinem aktuellen Album. Seinen Block in der Gartenstadt wird er nicht los. "Ein Schritt Richtung besser, drei Schritte Richtung schlimmer", singt er auf dem neuen Album.

Mit Udo Lindeberg an die Spitze der Charts

Als Schlager-Rapper wird er von den einen belächelt, als ein neuer Falco von anderen geliebt. Klar ist: Apache 207 hält sich nicht an enge Musikgenres. Neben Rap, finden sich Pop, Balladen und auch 90er-Disco-Beats in den 15 Songs. Und ein ungewöhnliches Duett mit Alt-Rocker Udo Lindenberg. Seite an Seite performen die beiden im Song "Komet", der vorab als Single erschienen ist. Apache 207 zeigt damit seine Vielseitigkeit. Und bescherte Udo Lindenberg seinen ersten Nummer Eins Hit.

Wie ein Komet ist Apache 2019 eingeschlagen: Er räumt Preise ab, füllt auf seiner Tournee auf Anhieb ganze Stadien. Dabei verschwindet Volkan Yaman vollständig hinter seiner Kunstfigur Apache 207: Keine Interviews, immer mit Sonnenbrille und keine Einblicke in sein Privatleben. Stattdessen lässt er die Musik für sich sprechen. Gleich ein paar Songs des neuen Albums handeln von seinem komplizierten Liebesleben. Besonders einer sticht hervor - auf irritierende Weise: In "Ohne Gnade" singt Apache 207 über eine Frau, die ihn nie wieder sehen wird, die auch keiner mehr finden wird. Im Hintergrund wird ein Messer gewetzt.

Femizid-Fantasien auf dem Album?

"Es fing alles viel zu schön, aus so viel Hoffnung und Schmerz/ Aber jetzt kriegst du endlich auch ein gottverdammtes Lochen dein Herz", heißt es da. Liebe bis aufs Messer? Fast jeden dritten Tag wird eine Frau in Deutschland von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Auch wenn das Messer symbolisch gemeint ist und man Apaches Lyrischem Ich hier keine Femizid-Fantasie unterstellen muss, wirkt dieser Song doch realitätsblind. Das hätte er sich sparen können, schließlich kann Apache auch anders. Nämlich nachdenklich über Liebe singen, ohne AutoTune und ohne Kitsch.

Nachdem sein zweites Album "2sad2disco" kein großer Erfolg war, knüpft Apache 207 jetzt mit "Gartenstadt" an seinen unverwechselbaren Mix an: Er ist eben kein typischer Deutsch-Rapper, sondern erreicht HipHop- und Pop-Fans gleichermaßen mit seiner Musik, ohne dabei nach leicht verdaulichem Mainstream zu klingen. Die 15 neuen Songs zeigen Apache als einen, der hadert, der liebt und nie vergessen wird, wo er herkommt.