Schauspieler Stefan Kügel bekommt Wolfram-von-Eschenbach-Preis

Seit 23 Jahren leitet Stefan Kügel das kleine, idyllische Theater "Kuckucksheim" im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Was er dort, im mittelfränkischen Heppstädt, auf die Bühne bringt, sind Gesamtkunstwerke aus Schauspiel, Puppenspiel, Gesang und Musik. Dafür verleiht ihm der Bezirk Mittelfranken jetzt "in Anerkennung bedeutsamen kulturellen Schaffens" den Wolfram-von-Eschenbach-Preis, der mit 15.000 Euro dotiert ist.

Ein Herz für die fränkische Seele

Das kleine Theater mit seinen maximal 100 Plätzen ist schon längst kein Geheimtipp mehr. Wer einmal die besonderen Produktionen – meist im fränkischen Dialekt – gesehen, kommt häufig wieder. Mittlerweile bekommt Stefan Kügel auf der Bühne auch familiäre Unterstützung: Drei seiner Söhne spielen regelmäßig mit.

Die Mischung macht's

Seit über 30 Jahren schreibt Stefan Kügel seine Stücke selbst oder holt sich Unterstützung von anderen bekannten fränkischen Autoren, wie zum Beispiel Helmut Haberkamm, der im vergangenen Jahr ebenfalls den renommierten Preis entgegennehmen durfte. Auf die Bühne kommen die Eigenproduktionen für Erwachsene und Kinder überwiegend im fränkischen Dialekt. So gab es auch eine fränkische Version von "Faust" oder von Shakespeares "Sommernachtstraum". Legendär wurde die Produktion "No woman , no cry – ka' Weiber, ka' Gschrei" – ein Publikumsrenner, den Stefan Kügel mit Helmut Haberkamm geschrieben hat.

Publikumsrenner bleiben im Programm

Mittlerweile hat Stefan Kügel 50 Eigenproduktionen geschrieben – sowohl die Texte als auch die Musik. Die größten Erfolge werden auch nach Jahrzehnten immer wieder im Theater Kuckucksheim gezeigt, wie den legendären fränkischen "Jedermann" oder "We are the Champions – Mir san' die Größdn".

Qualitativ hochwertige Kultur kann es auch auf dem Land geben, so lautet das Motto von Stefan Kügel – und der Erfolg gibt ihm recht. Kein Wunder, dass viele Produktionen bei nur 90 Plätzen im Theater schnell ausverkauft sind.

Weihnachtsstück für Erwachsene

Die neueste Produktion ist ein Weihnachtsstück für Erwachsene mit dem Titel "A fränkische Weihnacht", von und mit Wolfgang Buck und Stefan Kügel. Der bekannte fränkische Liedermacher singt und Stefan Kügel wird viele unterschiedliche Weihnachtsepisoden bekannter fränkischer Autoren auf die Bühne bringen, zum Beispiel von Klaus Schamberger, Matthias Egersdörfer, Helmut Haberkamm und Fitzgerald Kusz.

Preis nach Minnesänger Wolfram von Eschenbach benannt

Der Bezirk Mittelfranken verleiht den Wolfram-von-Eschenbach-Preis seit 1980. Namensgeber ist der im 12. Jahrhundert geborene Dichter und Minnesänger Wolfram von Eschenbach. Die Preisverleihung findet im nach ihm benannten Wolframs-Eschenbach im Landkreis Ansbach statt.