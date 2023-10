Premiere in Bamberg: "Hänsel & Greta & The Big Bad Witch"

Fatal in diesem Zusammenhang, dass die Hexe in der Inszenierung von Wilke Weermann nicht im Lebkuchenhaus lebt, sondern in einem Wohnwagen, von dem es garantiert nichts abzuknuspern gibt. Dafür ist diese Witch, diese Hexe, gar nicht so bad, wie es im Titel heißt. Hexerei, sagt Kim de l’Horizon, selbst non-binär, sei eine queer-feministische Praxis, verbunden mit dem Glauben, dass alles miteinander verknüpft ist. Und so rät die Hexe Hänsel und Gretel für ihre Weltrettungsmission "Banden zu bilden".

Schnecken und Pilze als Verbündete

Andere Menschen lassen sich dafür aber leider nur schwer gewinnen, die meisten sind zu beschäftigt mit der Bewältigung ihres Alltags und der eigenen Selbstoptimierung, um sich auch noch um die Erde zu kümmern. Und so führt die Suche nach Verbündeten Hänsel und Gretel bald zu anderen Lebewesen. Zu den Lungenflechten, die überall dort zu finden sind, wo Ökosysteme noch intakt sind (weshalb sie in der Welt des Stücks so gut wie ausgestorben sind), zu Schnecken und Pilzen.

"Hänsel & Greta & The Big Bad Witch" ist ein wild wuchernder Text, verzweigt in zig Assoziationen, verstiegen, verwegen. Als hätte Kim de l’Horizon vor dem Schreiben selbst Magic Mushrooms eingeworfen. Regisseur Wilke Weermann dagegen scheint sich eher bei synthetischen Drogen bedient zu haben. Das Setting wirkt hoch artifiziell, die Schauspielerinnen stecken in neongrellen Kostümen, die aussehen, als hätte man Trachten mit Textmarkern koloriert. Und die Hexe ist nicht in Person, sondern nur als elektronisch verzerrte Stimme präsent, was der Verständlichkeit des Textes freilich nicht wirklich förderlich ist.