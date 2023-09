Russischer General warnt: "Wir haben ein ernstes Problem: Lügen"

Normalerweise fällt Andrej Guruljow unter den Propagandisten Putins nicht weiter auf, rühmt er doch im russischen Fernsehen regelmäßig die Entscheidungen des Kremls und schwärmt dort von den angeblichen Erfolgen an der Front. Doch jetzt sorgte der 55-Jährige für Verwunderung unter seinen Gesinnungsgenossen. In einem längeren Eintrag seines Telegramm-Blogs präsentierte er "systematische Schlussfolgerungen" aus der militärischen Lage, deren Grundlage Informationen "aus erster Hand" sein sollen.

Die Ukraine habe ihre Kampftaktik geändert: So setze sie deutlich weniger gepanzerte Fahrzeuge ein und lasse die Infanterie im Schutz von Drohnen und Artillerie vorrücken: "Ja, das zwingt unsere Truppen zu einem gravierenden Rückzug. Nicht weit, aber mancherorts verloren sie bis zu 10 Kilometer Territorium. Der Feind hat hier und da unsere Verteidigungsstellungen besetzt, die wir mit unseren eigenen Händen sehr gut ausgerüstet hatten."

"Effizienz der Hubschrauber hat nachgelassen"

Die Ukraine habe die russischen Verteidigungslinien punktuell durchbrochen, so der Ex-General, und dafür gesorgt, dass die russischen Hubschrauber keine Panzerabwehrraketen mehr einsetzen könnten, weil sie zu anfällig geworden seien für direkten Beschuss vom Boden: "Die Effizienz unserer Hubschrauber hat nachgelassen."

Außerdem sei die Ukraine "sehr kompetent" beim Räumen von Minenfeldern. Obendrein habe deren Artillerie eine deutlich größere Reichweite als die russische, deshalb seien feindliche Geschütze nicht erreichbar. Fest installierte Kanonen seien ohnehin fast alle beseitigt, und mit der mobilen ukrainischen Artillerie habe Russland ein Problem: "Unsere Leute sagen, dass es sehr schwierig, ja fast unmöglich ist, sie auszuschalten, nach dem zweiten Schuss bewegen sie sich und ändern ihre Position."

"Sonst wird es Ärger geben"

Ukrainische Drohnen seien so zahlreich und effektiv, dass sie nicht nur direkt an der Front, sondern auch im Hinterland viel Schaden anrichteten. Das Fazit von Guruljow: "Der Krieg geht weiter. Ja, wir sind stärker, unsere Krieger sind stärker und mutiger, unsere Truppen sind professioneller. Wir halten durch, wir passen uns an, wir gewinnen, wir haben bereits einen Großteil der Arbeitskräfte des Feindes eingesetzt. Wir werden auf jeden Fall gewinnen, aber vom Sieg trennt uns ein ernstzunehmendes Problem: Lügen."

Zwar gebe es inzwischen weniger Lügen als zu Beginn des Feldzugs, aber sie seien keineswegs verschwunden. Darüber werde in der Truppe gesprochen: "Falschmeldungen führen leider auf vielen Ebenen zu schlechten Entscheidungen. Das ist nun mal so, lasst es uns einsehen und dagegen ankämpfen, sonst wird es Ärger geben."

"Wir müssen große Verluste zugeben"

Blogger Andrej Medwedew (170.000 Fans, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen russischen Ex-Präsidenten) sprach von einer "sehr unerwarteten Argumentation" des Ex-Generals: "Ich weiß nicht, warum der sonst in seinen Einschätzungen zurückhaltende General dieses Mal plötzlich von Schwierigkeiten berichtet. Und natürlich gibt es sie. Es ist bereits klar, dass die Offensive der ukrainischen Streitkräfte auch mit dem Einsetzen des Herbstregens nicht aufhören wird. Und es ist noch verfrüht zu glauben, dass die Offensive völlig ins Stocken geraten ist. Das scheint auch für General Guruljow offensichtlich."

Blogger Anton Orech wunderte sich mit ironischem Unterton: "Das heißt, manche Leute lügen ohne rot zu werden, während andere wegen Fälschungen über die Armee ins Gefängnis kommen?" Ein weiterer Telegramm-Kommentator mit 120.000 Followern meint: "General Guruljow geht hart und offen mit der Lage an der Front ins Gericht. Die ukrainischen Streitkräfte stürmen ungeachtet ihrer Verluste vorwärts. Und wir müssen zugeben, dass wir in diesem Fleischwolf auch große Verluste erleiden. Abnutzungskrieg ist die neue US-Strategie im Krieg gegen Russland. Und nur, wenn wir die Initiative ergreifen, kann unsere starke Offensive diesen Plan durchkreuzen."

"Bienen zeigen uns, wer der Boss ist"

Gut informierte Militärexperten wie der frühere Staatssicherheitschef der Donbass-Region, Alexander Chodakowski, warnen seit längerem vor einer Fehleinschätzung der aktuellen Situation: "Es war, als würden wir unsere Hand in den Bienenstock stecken, um Honig zu holen, aber die Bienen waren nicht unserer Meinung und beschlossen, zu zeigen, wer der Boss ist." Chodakowski hielt es für wenig plausibel, die russischen Fehlschläge auf die massive Unterstützung der Ukraine durch den Westen zu schieben.

"Wenn wir uns anfangs mit der Ukraine näher beschäftigt hätten, wären wir trotz der Anfangsschwierigkeiten mit ihr schon fertig, denn objektiv gesehen hatte sie zu Beginn bereits alles aufgebraucht, was sie hatte", so der Blogger. Russland habe sich jedoch gehörig verkalkuliert und dem Westen genug Zeit gegeben, einzugreifen. Die hohe Motivation der Ukrainer erklärte sich der Putin-Fan mit einem grotesk anmutendem Argument: "Wenn wir davon ausgehen, dass Russland ein Glaube ist, dann ist die Ukraine ein Aberglaube. Aberglaube ist unglaublich ansteckend, klebrig, hartnäckig."

"Dias aus der Vorkriegszeit"

Bei den "Zwei Majoren" mit 430.000 Abonnenten heißt es: "Wenn 'alles in Ordnung ist', besteht keine Notwendigkeit, etwas zu ändern. Aber es gibt immer mehr Einschläge entlang der Grenze, es gibt nicht weniger Drohnen, und viele der Mobilisierten haben noch nie Urlaub gesehen und daran wird sich auch nichts ändern. Das Land wird eingelullt, indem man die Morgenberichte der Generäle im Fernsehen mit der realen Lage an der Front verwechselt. Wieder einmal fallen wir auf den immer gleichen Köder unserer Medien herein."

Die "alten Führungskräfte" der mittleren Ebene sollten endlich in Rente gehen, weil sie dem "Tempo des Lebens" nicht mehr gewachsen seien, heißt es in der Abrechnung: "Die Tatsache, dass Ihre 'Arbeit' das Top-Management zufriedenstellt, bedeutet nicht, dass sie angesichts der äußeren Aggression von fünfzig NATO-Ländern ausreichend ist. Opas in mittleren Positionen sitzen an den Hebeln, arbeiten an ihrer eigenen Bedeutung, zeigen Dias aus der Vorkriegszeit." Die Fixierung auf "Quartalsberichte" würge die "Initiative von unten" ab.

Putin scheut weitere Mobilisierung

Der Kreml beteuert ständig, mit angeblich rund 300.000 Freiwilligen hätten sich mehr als genug Männer für die Front gemeldet, doch Militärblogger und Nationalisten drängen aufgrund der "schwierigen" Lage vernehmlich auf eine weitere Mobilisierung. Die scheut Putin wegen der im März bevorstehenden Präsidentenwahl, könnte eine weitere Mobilisierungswelle doch abermals zu unschönen Szenen von massenhaft ausreisenden Russen führen, die sich auf Fahrrädern und zu Fuß über Gebirgspässe in Sicherheit bringen. Das war bei der ersten Mobilisierung der Fall, vor allem Richtung Georgien und Kasachstan.

Putin: "Höchste patriotische Erwägungen"

Derweil sorgte der russische Präsident mit seiner Wahrnehmung der militärischen Lage einmal mehr für Verwunderung. Bei einem Treffen mit seinem belarussischen Kollegen Alexander Lukaschenko sagte er laut staatlicher Nachrichtenagentur TASS über die russischen Freiwilligen: "Ja, wir zahlen ihnen etwas Geld, und das ist natürlich mehr – viel mehr – als der Durchschnittsverdienst hierzulande, aber ist es möglich, die Gefahr von Tod oder schwerer Verletzung mit ein bisschen Geld wettzumachen? Natürlich nicht. Vor allem: Unsere Männer, die diese Verträge abschließen, lassen sich von höchsten patriotischen Erwägungen leiten. Das allein erweckt Respekt." Das Gerücht, Russland werbe wegen personeller Engpässe um nordkoreanische Soldaten, bezeichnete Putin als "völligen Unsinn".

Wie die Lage jenseits der vielfach bedauerten "Lügen" ist, zeigen Videos russischer Mobilisierter, die sich über irrsinnige Befehle, mangelnde Ausrüstung und Erschöpfung beschweren: Anders als ukrainische Frontkämpfer wurden viele russische seit Monaten nicht ausgetauscht.