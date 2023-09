Putin über Kulturschaffende: "Niemand hält sie von Kritik ab"

Die einen vermuteten bei Putin "Wahnvorstellungen", andere verwiesen auf "gastfreundliche Arbeitslager", die für Regimegegner bereitstünden. Mit seinen Bemerkungen über Emigranten löste der russische Präsident eine Welle ironischer Kommentare aus. "Niemand hält Kulturschaffende davon ab, die Behörden hier in Russland zu kritisieren", hatte Putin behauptet und den angeblich "160 bis 170" Emigranten gleichzeitig keine Träne nachgeweint. Es sei besser, sie verbreiteten "nicht-traditionelle" Werte im Ausland. Allerdings sei es ihnen jederzeit unbenommen, nach Russland zurückzukehren. Der Trend bei den Rückkehrern sei "gut", so Putin, der allerdings keine Zahlen nannte.

Putin: "Viele feine Unterschiede"

Was das berüchtigte Gesetz über "ausländische Agenten" betrifft, signalisierte Putin die Bereitschaft zur Überarbeitung. Jede Woche setzt das russische Justizministerium weitere Dissidenten auf die "schwarze Liste" angeblich vom Ausland gesteuerter Russen, zuletzt war Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow auf diese Weise abgestraft worden, was viel Aufsehen verursacht hatte. Jetzt sagte Putin: "Es gibt viele feine Unterschiede, worauf mich Menschenrechtsaktivisten hingewiesen haben, die damit zusammenhängen, dass das Gesetz auch Leute erfasst, die sich gar nicht wirklich im öffentlichen Leben engagieren, sondern sich mit Umweltfragen und solchen Dingen beschäftigen. Wir werden daher Anpassungen vornehmen. Und ich bitte Strafverfolgungsorgane, Staatsanwälte und Ermittlungsbehörden stets um Vorschläge, wie dieses Verfahren verbessert werden kann."

Laut Putin ist es möglich, das Stigma des "ausländischen Agenten" wieder loszuwerden, dafür gebe es bereits "Präzedenzfälle". Dagegen hatte Nobelpreisträger Muratow darauf verwiesen, dass eine gerichtliche Überprüfung der Entscheidung laut Gesetz nicht vorgesehen sei.

"Tendenz, kleine Nuance zu übersehen"

Polit-Blogger Sergej Starowoitow sprach von "schlechten Nachrichten" für die Russen, die emigriert seien. Sie würden von Putin anscheinend zwar nicht als "gefährlich", aber als "lästig" eingeschätzt. Das sei auch für all diejenigen eine Warnung, die im Land selbst an den Verhältnissen irre würden. Die innere Emigration werde somit eingefroren, was vermutlich auch für die Netz-Debatten gelte. Blogger-Kollege Stanislaw Byschok kam auf die von Putin geschmähten "nicht-traditionellen" Werte zu sprechen: "Vernunft, Trennung von Kirche und Staat, Respekt vor dem Einzelnen, Meinungsfreiheit – das sind die nicht-traditionellsten Werte überhaupt. Tatsächlich ist auf ihnen ein moderner Staat aufgebaut. Und es besteht [bei ihm] die Tendenz, diese kleine Nuance zu übersehen."

Russische Leser fragten sich, an wen sich Putin mit seinen Bemerkungen eigentlich noch wendet. Ein Diskutant formulierte die Worte des Präsidenten geringfügig um: "Er hätte besser sagen sollen: An alle Emigranten, sie müssen mit der Politik der Behörden nicht einverstanden sein und können trotzdem bleiben. Ich jedenfalls werde nicht gehen." Ein weiterer Kommentator meinte, es sei richtig, das in Russland niemand mit Putin einer Meinung sein müsse - im Gefängnis sitzend. Das sei tatsächlich "nicht verboten": "Sie werden einfach Ihres Arbeitsplatzes und Ihrer Lebensgrundlage beraubt und die regierungsnahen Medien werden Sie verspotten. Es gibt unzählige Beispiele dafür." Die Aussichten für innerrussische Kritiker seien "kurz gesagt erstaunlich", hieß es: "Arbeitlos zu sein, gemobbt zu werden und möglicherweise ins Gefängnis zu gehen".

"Jeder sollte eine Chance haben"

Andere fragten sich entgeistert, ob Putin seine Worte ernst gemeint habe, angesichts vieler abgesagter Konzertauftritte von Kriegsgegnern: "So ein Heuchler!" Putin habe den "Mäusen ein Gefühl von Freiheit" vermittelt, spottete jemand auf dem Portal der St. Petersburger Zeitung "Fontanka". Andere sprachen von "bemerkenswertem Trolling" und einem ganz "eigenartigen Humor". Der kremlnahe Politologie Sergej Markow schrieb dagegen über die Emigranten: "Man kann die jungen Leute irgendwie verstehen, die Angst vor der Mobilisierung hatten. Aber diese reichen, berühmten Menschen im höheren Alter, die Russland, das ihnen alles gegeben hat, verlassen haben und lieber in einem fremden Land leiden, lösen bei mir eine Mischung aus Verurteilung, Widerwillen, Mitgefühl und Spott aus."

Unterdessen verlangte der rechtsextreme Autor und Propagandist Sachar Prilepin, russischen Kriegsgegnern müsse "vergeben" werden, falls sie ausreichend reumütig seien: "Wir sind Russen. Wenn jemand nicht völlig den Dämonen verfallen ist, sollte jeder eine Chance haben. Christus hat uns das gelehrt." Auch der Zar habe einst Aufrührern vergeben, sogar gefährlichen Elementen. Allerdings sei es unmöglich, "Fanatiker" umzuerziehen, die es mit Amerika hielten: "Sie sprechen zwar Russisch, sind aber in Wirklichkeit Amerikaner. Daran lässt sich nichts mehr ändern."

Der eine oder andere gab sich bass erstaunt über Putins groteske Bestandsaufnahme: "Wow! Gibt es wirklich 'welche, die mit der Politik des russischen Staates nicht einverstanden sind'?"