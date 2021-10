Regel-Wirrwarr: Masken-Flickenteppich in Frankens Kulturstätten

Kulturstätten in Bayern dürfen frei wählen, ob sie 2G, 3G oder 3G plus anwenden. Jedes Theater, jede Kleinkunstbühne muss sich für eine Variante entscheiden. Das sorgt für Verwirrung beim Publikum: Trotz der neuen Freiheit für die Kultur kommen nicht so viele Besucherinnen und Besucher, wie es möglich wäre.

Unterschiedliche Regeln in Bamberg, Fürth und Nürnberg

Bei den Bamberger Symphonikern müssen Gäste weiterhin Maske tragen, auch am Platz. Die Nürnberger Symphoniker wenden bei den meisten Konzerten die ursprüngliche 3G-Regel an, bestuhlen aber auf Abstand. So müssen Besucher keine Maske tragen. Bei beliebten Konzerten wendet das Orchester dann aber doch die 3G-plus-Regel an, bei der der Saal bis zum letzten Platz gefüllt werden darf, ohne dass das Publikum Maske tragen muss.

Auch im Bamberger E.T.A.-Hoffmann-Theater und in der Fürther Comödie gilt 3G plus. Heißt: Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einen negativen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf.

Intendant der Nürnberger Symphoniker fordert klare Maßgaben

Der Intendant der Nürnberger Symphoniker, Lucius Hemmer, fordert von der Politik klarere Ansagen und eine bessere Planbarkeit. "Wir brauchen eine klare Maßgabe, wo es hingehen wird. Es wäre wichtig und richtig, wenn die Politik den Mut hätte zu sagen, in so und so vielen Wochen gilt das, und ab einem Zeitpunkt X planen wir, alle Restriktionen aufzuheben", so Hemmer im BR-Interview.