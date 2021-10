Fürther Swing-Musical: Auszeichnung für Karolin Konert

Nur kurz war das Musical "The Famous Door On Swing Street" im Stadttheater Fürth zu sehen. Uraufführung war vor knapp einem Jahr, kurz vor Beginn des zweiten Lockdowns. Dennoch hat die Produktion offenbar Eindruck gemacht, vor allem Darstellerin Karolin Konert als Anna: Die Österreicherin bekam gestern Abend in Hamburg den Deutschen Musical Theater Preis in der Kategorie Hauptrolle. Aber auch die Komposition des Fürther Big Band-Leaders Thilo Wolf gefiel der Jury. Wie die Fürther Produktionsfirma bekanntgab, war die Produktion auch für den Preis als "Bestes Musikalisches Arrangement" nominiert.