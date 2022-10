Rätsel nach Tod gelüftet: Jesuit Gumpel wohl Hohenzollern-Spross

Gumpel verteidigte Papst Pius XII. gegen Antisemitismus-Vorwürfe

Gumpel verteidigte Papst Pius XII. später leidenschaftlich gegen Vorwürfe des passiven oder aktiven Antisemitismus. Als "Relator" in dem 1974 eröffneten Seligsprechungsverfahren nahm er den Weltkriegs-Papst in zahlreichen Interviews gegen den Vorwurf des angeblichen Schweigens zum Holocaust in Schutz. Zugleich wies er Vorwürfe zurück, der Vatikan wolle Akten über Pius XII. unter Verschluss halten. Der Jesuit erhielt als einer der ersten Einblick in die für Historiker lange Zeit nicht zugänglichen Akten über das Pontifikat von Pius XII.

Gumpel litt darunter, dass der von ihm hochverehrte Papst aus - wie es ihm schien - durchsichtigen politischen Gründen, nicht selig gesprochen wurde. Und das umso mehr, als andere Päpste, die in weit weniger gefahrvollen Umständen gelebt und gewirkt hatten, von der Kirche vergleichsweise rasch in den Kreis der Seligen oder Heiligen befördert wurden.