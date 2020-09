Oskar Roehlers "Enfant Terrible" setzt Fassbinder ein Denkmal

All das ist bekannt, aber es in verdichtet abstrahierter Bühnenhaftigkeit noch einmal vorgeführt zu bekommen, macht den Film sehenswert. Auch wenn er zwischendurch mal den Faden verliert oder sich einige Szenen in die Länge ziehen. Oliver Masucci als Fassbinder ist eine Wucht – auch mal zart und verletzlich, etwa wenn er in seiner Liebe zu dem Schauspieler Günther Kaufmann, der ursprünglich die Hauptrolle in "Der amerikanische Soldat" spielen sollte, erfährt, dass dieser verheiratet ist.

Einer wie Fassbinder – heute unvorstellbar

Faszinierend ist die Lichtregie, angelehnt an Fassbinders eigene Experimente in dessen Spätwerk, etwa in "Despair – Eine Reise ins Licht" oder "Querelle". Rot leuchtet die Pappkulisse in dieser Szene, dann sitzen Rainer und Günter in der Nahaufnahme intim umstrahlt von einem gelblichen Schein. Was man sich noch denkt: Einer wie Fassbinder wäre in unserer Social-Media- und Political-Correctness-Welt gar nicht mehr vorstellbar. Unabhängig davon setzt Oskar Roehler ihm als "Enfant Terrible" des deutschen Kinos, das er geprägt hat wie kaum ein anderer, ein Denkmal – tastend und leidenschaftlich.