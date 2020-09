Das sind die 4 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Persischstunden" - Lars Eidinger nimmt Unterricht im KZ

Frankreich, 1942: Der junge, jüdische Belgier Gilles fällt den Deutschen in die Hände. Sein Glück ist, dass er ein Buch in persischer Sprache bei sich hat. Die Neugierde von SS-Offizier Koch ist geweckt, denn der will persisch lernen. Wenn Gilles ihm Farsi beibringt - ohne es zu können - darf er weiterleben. "Persischstunden" ist originell, spannend und gut gespielt. Nur historisch gesehen geriet das Drama eine Spur zu fantasievoll.