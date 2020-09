Das sind die besten Heimkino-Tipps für den 25. September

"Unorthodox" – Maria Schraders preisgekröntes Serien-Regiedebüt - unbedingt noch sehen!

Esti lebt in New York, in einer strengen, jüdisch-orthodoxen Gemeinde. Aber sie will fliehen, nach Deutschland zu ihrer Mutter. Für die 19-jährige bedeutet die Flucht eine Zukunft in Freiheit. Maria Schraders Seriendebüt überzeugt vor allem bei den Szenen in der chassidischen Gemeinschaft. Sehenswert. Und gerade mit einem Emmy ausgezeichnet.

Als VoD bei Netflix.