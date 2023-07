Nürnbergs Klassik Open Airs starten: Gefragte Konzerte im Grünen

Das Wetter lässt die Musikfreunde zittern – doch eigentlich ist alles angerichtet für das erste Klassik Open Air mit der Staatsphilharmonie Nürnberg in diesem Sommer im Luitpoldhain am Abend. Zum letzten Mal wird Joana Mallwitz dabei am Dirigentenpult stehen. Das Motto am Abend in "Europas grünstem Konzertsaal", wie die Veranstalter den Park nennen: "Feste feiern!"

Im vergangenen Jahr feierten insgesamt mehr als 100.000 Menschen die Rückkehr der Klassik Open Airs im Nürnberger Luitpoldhain und lauschten den Konzerten der Nürnberger Staatsphilharmonie und der Nürnberger Symphoniker. Seit dem 950. Geburtstag der Stadt im Jahr 2000 finden die Konzerte statt und haben sich zu einem festen Termin vieler Musikfreunde weit über die Stadtgrenzen hinaus etabliert. Nicht nur der freie Eintritt lockt viele Besucher an, sondern auch die lockere Atmosphäre ohne Dresscode. Viele Besucher nehmen die Konzerte auch zum Anlass für ein ausgedehntes Picknick.

Abschied von Joana Mallwitz

Die Staatsphilharmonie Nürnberg gibt in jedem Jahr den Auftakt. Der 30. Juli wird in diesem Jahr allerdings einen Abschied bedeuten: Es ist das letzte Konzert der scheidenden Generalmusikrektorin Joana Mallwitz in Nürnberg. Zu diesem Anlass spielt das Orchester unter anderem den "Karneval der Tiere" von Camille Saint-Saëns und die "Feste Romane" von Ottorino Respighi. Auch das "GHB/Tanzaggregat" von Marko Nikodijevic kommt zur Aufführung: Technomusik für Symphonieorchester.