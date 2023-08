Champions-League-Auslosung: Dem FC Bayern droht Hammergruppe

Am Donnerstag findet in Monaco die Auslosung der Champions-Legaue-Gruppenphase statt. Welche Gegner bekommt der FC Bayern? Mit dem Finalort Wembley verbindet der Rekordmeister etwas ganz besonderes: Am 25. Mai 2013 sicherte Arjen Robben mit seinem Treffer zum 2:1 in der 88. Minute gegen Borussia Dortmund den Sieg. Zusammen mit dem neuen Superstar Harry Kane wollen die Münchner auch am 1. Juni 2024 wieder die Trophäe in den englischen Nachthimmel stemmen.

Der englische Nationalstürmer konnte bislang in seiner Karriere mit der Mannschaft noch keinen großen Titel holen. Mit dem Wechsel zum FC Bayern soll sich das nun ändern. Die Meisterschaft in der Bundesliga ist ohnehin eingeplant. "Aber natürlich bin ich auch hier, um die Champions League mit diesem Team zu gewinnen. Die Aussicht, in London die Champions League zu gewinnen, ist schön - aber es ist ein extrem langer weg", sagte Kane. Tuchel will zum zweiten Mal in seiner Trainer-Karriere den silbernen Henkelpott feiern. 2021 holte der 50-Jährige den Titel mit dem FC Chelsea.

Real Madrid und Inter Mailand drohen

Den Bayern könnte eine äußerst schwierige Gruppenphase bevorstehen. In Lostopf zwei ist neben Real auch Lokalrivale Atletico Madrid, außerdem Manchester United, der FC Arsenal und Inter Mailand, das in der vergangenen Saison erst im Finale an Manchester City scheiterte. Auch im dritten Topf gibt es mit dem FC Salzburg, AC Mailand und Lazio Rom durchaus beachtliche Gegner.

Die ersten Begegnungen finden am 19./20. September statt, die Gruppenphase endet am 12./13. Dezember. Nach dem Jahreswechsel geht es ab dem 13. Februar für 16 Mannschaften in der K.o-Phase weiter. Das Finale steigt am 1. Juni im Wembley Stadion in London.