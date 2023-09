Neuer Sci-Fi-Film "The Creator": Die KI, mein geliebter Feind

Großartiger Actionfilm, der mehr Tiefgang vertragen hätte

Die technischen Ideen und Gimmicks machen Spaß, das Tempo ist von Anfang an hoch. Das Ende konsequent – es soll hier natürlich nicht verraten werden. Allerdings hat sich Edwards nicht viele Gedanken gemacht, wie denn KI, wie wir sie heute kennen, unser zukünftiges Leben beeinflussen könnte. Das hätte ihn vielleicht die eine oder andere Actionsequenz gekostet. Doch "The Creator" ist auch thematisch innovativ, provokativ gemacht. Seine KI ist in "The Creator" in menschenähnlichen Robotern aufgegangen, die ein eigenes Bewusstsein entwickelt zu haben scheinen. Das ist so alt wie das Sci-Fi-Kino selbst. Und so ist "The Creator" bei all den tollen Einfällen am Ende doch ein weiterer Actionfilm Menschen gegen Roboter mit Gefühlen. Von denen aber einer der besten.