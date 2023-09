Europa auf dem Prüfstand – großes Polit-Kino mit "Green Border"

Eindringlich das Leid der Flüchtlinge eingefangen

Der Film spielt im Herbst 2021. Zahlreiche Menschen aus Afghanistan, Syrien, Irak, und anderen Nationen werden nach Weißrussland gelockt, unter dem Versprechen möglichst einfach über die Grenze nach Polen in die EU zu gelangen. Eine Lüge, die Flüchtenden werden zum Spielball der Politik. In drastischen, ungeschönten Bildern zeigt der Film etwa, wie eine Gruppe Flüchtlinge von einem Schleuser bis kurz vor die Grenze im Wald gefahren wird. Eine Gruppe Soldaten erwartet den Wagen. Dann plötzlich verlangt der Fahrer noch mal 300 Dollar, obwohl er bereits komplett vorab bezahlt wurde, es kracht in der Ferne, die Soldaten reißen die Flüchtlinge, Männer, Frauen und drei Kinder regelrecht aus dem Auto und treiben sie vor sich her zum Grenzzaun. Eine eindringliche Szene, die auch die Regierung in Polen nicht kaltließ. Gegen Agnieszka Holland und ihren Film gab es in Polen wütende Proteste. Agnieszka Holland dazu:

"Ich bin in meinem langen Leben schon öfters als Staatsfeindin bezeichnet worden, das bin ich gewohnt. Aber der Hass und die Anfeindungen, die mir jetzt von der polnischen Regierung und ihren Anhängern entgegenschlagen, so etwas habe ich noch nicht erlebt." Agnieszka Holland, Regisseurin