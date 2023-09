"Neue große Kopfschmerzen": So blamiert sich Putin im Kaukasus

"Russland schuldet niemandem etwas", blaffte die Chefredakteurin des Propagandasenders "RT", Margarita Simonjan, in ihrem Telegramm-Blog und meinte damit Armenien, das bisher zu den Schutzbefohlenen von Moskau gehört, jetzt jedoch in der Auseinandersetzung mit Aserbaidschan im Stich gelassen wurde. Grund dafür ist wohl, dass sich Putin derzeit neben dem Ukraine-Krieg keine weiteren militärischen Abenteuer leisten kann, schon gar nicht, um Verbündete zu stärken. Im Übrigen liebäugelt Armenien schon länger mit "Ersatzvätern" wie Frankreich und den USA. Kein Wunder, dass die aus Armenien stammende Simonjan schimpfte, ihr Heimatland sei ein "Judas ohne Herz, ohne Ehre, ohne Wurzeln" und habe seine eigenen "Heiligtümer" verraten. Der dortige Premierminister Nikol Paschinjan sei eine Art "armenischer Nawalny" (der in Haft sitzende prominenteste russische Oppositionspolitiker): "Soll er doch die NATO bitten, ihm zu helfen."

"Niemand nimmt Rücksicht auf die Schwachen"

Das wüste Geschimpfe kann allerdings nicht den tiefen Frust überdecken, den Putins Gefolgsleute wegen der außenpolitischen Blamage empfinden. TV-Korrespondent Alexander Sladkow schrieb: "Wenn wir über unsere Diplomatie in dieser [Kaukasus]-Region sprechen: Um es milde auszudrücken, ist das ein Misserfolg." Der Angriff Aserbaidschans auf das Gebiet Berg-Karabach, wo ethnische Armenier leben, die inzwischen "kapituliert" haben sollen, sei ein "Dolch im Rücken Russlands", bedauert Sladkow: "Wir müssen stark sein. Niemand nimmt Rücksicht auf die Schwachen. Aber aus irgendeinem Grund werden wir als schwach eingestuft." Damit spielt Sladkow darauf an, dass in der umstrittenen, offiziell zu Aserbaidschan gehörenden Region russische "Friedenstruppen" stationiert sind, die durch Passivität auffielen.

"Es besteht natürlich die Möglichkeit, dass uns niemand mochte und uns nun im Südkaukasus neue große Kopfschmerzen bereitet", vermutete Blogger Roman Saponkow. Eine Umschreibung dafür, dass Putin in dem Gebiet nichts mehr zu melden hat: Aserbaidschan wird von der Türkei unterstützt, Armenien wirbt wie erwähnt um den Westen.

"Fähigkeit, mit allen in Konflikt zu geraten"

Polit-Blogger Andrej Medwedew glaubt, dass die "Tragödie" gerade erst beginne. Die Russen könnten nun mal "keine größeren Patrioten als die Armenier selbst sein". Leider habe Russland in Armenien "an Einfluss verloren", das werde "irgendwie intern zu besprechen" sein. Das Russland, das im 19. Jahrhundert die Gegend vom damaligen Persien erobert habe, gebe es nicht mehr: "Damals trug Russland noch die volle Verantwortung für seine neue Provinz. Aber diese Provinz ist unabhängig geworden." Im Übrigen seien die Armenier unglaubwürdig, wenn sie den Krieg in der Ukraine verurteilten, aber gleichzeitig verlangten, Putin müsse ihnen militärisch helfen: "Der eine Krieg ist furchtbar, der andere soll großartig sein? Nun ja!"

Der kremlnahe Politologe Sergej Markow fragte sich frustriert, warum die vielen aus Armenien stammenden Russen so wenig Einfluss hätten. Das sei für ihn ein "großes Rätsel": "An der Spitze Armeniens steht ein prowestlicher, antirussischer Paschinjan! Warum?" Auf das russische Außenministerium zielend meinte Markow: "Dort haben sie die Fähigkeit, mit beiden Ländern gleichzeitig zu streiten, Aserbaidschan und Armenien. Wollen wir das wirklich? Aber das ist natürlich eine profane Frage. Tatsächlich liegt die Größe Russlands offenbar in der Fähigkeit, mit allen in Konflikt zu geraten."

"So hat es der Herr befohlen"

Einer der populären russischen Blogger zog das Fazit, dass sein Land nicht mehr schultern solle, als es in der Lage sei auf sich zu nehmen: "Wenn man in der modernen Welt auf zwei Stühlen sitzt, besteht die Gefahr, dass man von beiden Stühlen fällt." Das bezog sich auf Armenien, ließ sich aber genauso gut auf Putin münzen. Hämisch kommentiert wurde ein Zitat des Kreml-Pressesprechers Dmitri Peskow, der das Ganze "rein rechtlich" als innere Angelegenheit Aserbaidschans interpretierte: Jetzt sei spannend, wie er juristisch den Angriffskrieg auf die Ukraine einordnen werde. Dazu hieß es in einem russischen Blog: "Das Problem des Kremls war schon immer das Fehlen eines einheitlichen Vorgehens. Eine solcher Opportunismus in der jeweiligen Situation bringt Russland ständig in eine dumme Lage – und das Kriterium 'was für den einen gilt, gilt für den anderen noch lange nicht' spricht eher für die Wetterfahne der Politik als für ihre Komplexität."

Für Verwirrung hatte der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew (1,1 Millionen Fans) gesorgt, der in einem wüsten Blog-Eintrag schimpfte, Armenien habe mit der NATO "geflirtet" und Russlands Feinden "Kekse angeboten": "Ratet mal, welches Schicksal sie erwartet..." Weil diese bedrohliche Botschaft ganz schlecht ankam, korrigierte ein "Assistent" des unter Alkoholismus-Verdacht stehenden Politikers in dessen Namen: "Russland war und ist der Garant für die Existenz Armeniens als Staat und der Armenier als Nation. So hat es der Herr befohlen."

Letztlich sei die Entwicklung ein Indiz für den "Rückzug Russlands aus dem Südkaukasus", urteilte ein russischer Blogger bitter und verwies darauf, dass angeblich viele Aserbaidschaner auf Seiten der Ukraine kämpften, aber kaum ein Armenier. Mit anderen Worten: Putin strafe die Falschen ab. Andere fürchteten, dass sich umstrittene, bisher noch von Russland besetzte bzw. "geschützte" Regionen wie Abchasien, Südossetien und Transnistrien jetzt fragen würden, wie verlässlich ihr Schutzschirm eigentlich noch sei: "Wann geht es dort los?"