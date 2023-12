Nach Weihnachten ist vor der Berlinale: Stars & Filme 2024

Der Goldene Ehrenbär

Den Preis für das Lebenswerk der 74. Internationalen Filmfestspiele Berlin bekommt diesmal der US-amerikanische Regisseur, Produzent und Drehbuchautor Martin Scorsese verliehen. Die Preisverleihung findet am 20. Februar 2024 im Berlinale Palast statt. Scorsese ist gewissermaßen das Kontrastprogramm zu Adam Sandler. Das Berlinale-Leitungsduo Mariëtte Rissenbeek und Carlo Chatrian erklärt in der Pressemitteilung: "Für jeden, der Film als die Kunst betrachtet, eine Geschichte so zu gestalten, dass sie sowohl ganz persönlich als auch universell ist, ist Martin Scorsese ein unübertroffenes Vorbild. Seine Filme haben uns als Zuschauer*innen und Menschen begleitet, seine Figuren haben in uns gelebt und sind in uns gewachsen. Sein Blick auf die Geschichte und die Menschheit hat uns geholfen, zu verstehen und zu hinterfragen, wer wir sind, woher wir kommen. Killers of the Flower Moon, sein jüngster Film, ist eine seiner größten Errungenschaften."

Shootingstar aus Bayern auf der Berlinale

Katharina Stark, aktuell zu sehen in derSerie "Deutsches Haus", wird als einer der "European Shooting Stars" an der kommenden Berlinale teilnehmen. Die 25-Jährige wurde zusammen mit sechs Schauspielerinnen und drei Kollegen von der European Film Promotion benannt. Mit dem Programm lädt die Organisation jährlich zehn vielversprechende Talente zu den Filmfestspielen ein. Die in München lebende Stark begann schon als Kind mit der Schauspielerei, ausbilden ließ sie sich an der Otto-Falckenberg-Schule. Sie spielte an den Münchner Kammerspielen und stand für Filme wie "König Laurin", "Luna" und "Dead Girls Dancing" vor der Kamera. Zu der Riege der früheren deutschen "Shooting Stars" gehören Daniel Brühl, Anna Maria Mühe, Moritz Bleibtreu, Jella Haase, Albrecht Schuch und Emilio Sakraya. Im vergangenen Jahr war Leonie Benesch dabei.