Neue Leitung der Berlinale: Erstmals Frau an der Spitze

Ein Filmfestival ist mehr als ein Filmfestival

Tricia Tuttle gab nach ihrer Vorstellung ein kurzes Statement ab – konkrete Pläne für eine Reform der Berlinale gab sie aber natürlich noch nicht bekannt. Erst ab April 2024 wird sie die Leitung übernehmen. Allerdings machte sie schon mal klar, welche Bedeutung das Festival in der deutschen Hauptstadt für sie hat: "Wir leben in sehr turbulenten und herausfordernden Zeiten – und Festivals sind in diesem Zusammenhang wichtiger denn je: Sie kreieren Gemeinschaft, bringen Leute zusammen und formulieren Ideen. Sie bieten einen Raum für einen offenen Dialog, für Kunst, Entdeckungen und gegenseitiges Verständnis. Festivals spielen nicht nur kulturell eine wichtige Rolle, sondern auch wirtschaftlich und gesellschaftlich. Und ich weiß es und erfahre es gerade immer wieder: Unter jungen Leuten gibt es eine neue Begeisterung für das Kino. Das muss die Berlinale unterstützen und immer wieder daran erinnern, welche Freude es ist, Filme gemeinsam in einem Raum zu sehen – zusammen zu weinen und zu lachen."

Abschied von Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek

In der Filmszene, national wie global, wurde in den letzten Tagen und Wochen viel über mögliche Kandidaten für die Nachfolge von Carlo Chatrian, des künstlerischen Leiters, und Mariette Rissenbeek, der Geschäftsführerin der Berlinale, spekuliert. Das Duo hatte die Filmfestspiele 2020 als Doppelspitze übernommen. Nach der nächsten Ausgabe im Februar 2024 werden sie zurücktreten bzw. laufen ihre jeweiligen Mandate aus. Richtig angekommen sind sie nie in Berlin. Immer wieder wurde Ihnen vorgeworfen, weder nach innen noch nach außen umfassend, transparent und vor allem herzlich zu kommunizieren.

Umstrittene, heftig kritisierte Entscheidung

Berlinale-Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek hatte bereits nach der letzten Berlinale ihren Rücktritt angekündigt. Als dann Claudia Roth, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, im September mit ihrer Entscheidung, zukünftig auf die Doppelspitze des Festivals zu verzichten und stattdessen zum Intendantenmodell zurückzukehren, an die Öffentlichkeit ging, war die Aufregung groß. Es bedeutete das Aus für den künstlerischen Leiter Carlo Chatrian. Eine wütende internationale Reaktion folgte. Mehr als 400 Filmemacherinnen und Filmemacher kritisierten Roth in einem offenen Brief, darunter Martin Scorsese, Margarethe von Trotta, Paul Schrader, Kirsten Stewart und Olivier Assayas. Sie wollten vor allem ihrem Freund Chatrian helfen und verurteilten die Entscheidung von Roth. Die zeigte sich unbeeindruckt, und setzte eine Findungskommission für die Suche nach einer neuen Leitung ein. Die gibt es jetzt. Vielleicht ist Tricia Tuttle die Idealbesetzung. Das wird sich zeigen. Zumindest der Beginn heute war sehr vielversprechend.