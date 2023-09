Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Home Icon > Kultur > Michael Mittermaier: "Das ist der erste Comedy-Club in München!"

Michael Mittermaier: "Das ist der erste Comedy-Club in München!"

Am Donnerstag sollen erstmals die Türen seines "Lucky Punch Comedy Club" in München öffnen: Michael Mittermaier hat uns verraten, was dort zu erwarten ist – und warum ihn Diskussionen über Humor ärgern.