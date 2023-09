Polizei-Spezialeinsatz zur Wiesn: "Wer tanzt, schlägt nicht"

Die Musik hat Doppelwumms, die Oktoberfest-Fans an der Hackerbrücke toben. Mittendrin wie eine Boombox: ein Einsatzwagen mit Polizisten, die die Leute zum Tanzen animieren. Das Video dazu macht gerade auf Tiktok die Runde und sorgt für Anerkennung ("Polizei bei Wiesn immer Ehrenmänner") bis Stirnrunzeln ("Bekommen da die Kollegen Stress, wenn die so menschlich sind?" - "Ist das angemeldet?"). Berechtigte Fragen.

Hackedicht auf der Hackerbrücke?

Ein Anruf bei der Münchner Wiesnpolizei. Nein, betrunken sind die Kollegen nicht, da ist sich Sprecher Gordon Winkel sicher - die "eskalieren" nicht, die deeskalieren. Und überhaupt stammt das Video, genau betrachtet, nicht vom Oktoberfest, sondern von der Hackerbrücke, der (erstens überhaupt und zweitens gerade jetzt) schönsten Eisenbahnüberführung Münchens, die zehntausende Wiesnwillige vom Zug zum Festgelände führt. Weshalb im Video auch nicht die Münchner Wiesnwache, sondern - weil Bahngelände - die Bundespolizei zu sehen ist.

Der "LauKW": Ordnung durch Musik

Mit der kennt sich Münchens Bundespolizeisprecher Wolfgang Hauner aus - und hat die Erklärung: Beim weißblauen Polizeipartybus handelt es sich um einen LauKW - einen Lautsprecherkraftwagen; seine Besatzung ist eine speziell geschulte Taktische Kommunikationseinheit, kurz TaKE, wie sie (in etwas anderer Form) auch bei Demos oder Fußballspielen eingesetzt wird.

Ihre Aufgabe: "Zunächst mal: Einfache Botschaften verständlich unter die Leute zu bringen: Nicht über die Gleise laufen! Keine Glasflaschen mit in die S-Bahn! Vorsicht vor Taschendieben!" Schon das, sagt Hauner, ist bei großen und alkoholisierten Menschenmassen schwieriger als es klingt. Dazu kommt das bei steigendem Promillepegel wachsende Konfusions- und Aggressionspotential. Motto der Spezialeinheit: "Wer tanzt, schlägt nicht"; oder, in die Sprache der Musik übersetzt: "Die Hände zum Himmel!" Ziemlich schnell kann aus der Gute-Laune-Veranstaltung ein Ernstfall werden. So wie am ersten Wiesn-Abend.

Die Hände zum Himmel - die Löwen sind los!

Da bleibt der Regionalexpress aus Nürnberg wegen "technischen Defekts" kurz vor der Hackerbrücke mitten im Gleis stehen. Mit an Bord: "Vorgeglühte" Wiesnwillige, dazu 250 Fans des TSV 1860 nach der späten Niederlage in Ingolstadt. Die Leute im Zug wollen raus, heim, zur Wiesn, laufen kreuz und quer über die Gleise - oben auf der Hackerbrücke stauen sich Oktoberfestbesucher und Schaulustige. Eine kritische Mischung.

Polizeipolonaise statt Massenpanik

Jetzt gilt's. "Mit normalen, höflichen Aufforderungen kommen wir in so einer Situation nicht weiter", berichtet Wolfgang Hauner. Eine Methode der TaKE ist die "Blockabfertigung, wie am Brenner: Wir animieren die Leute am Bus zum Tanzen und Bleiben, bis die Menschenmenge auf der überfüllten Brücke sich gelichtet hat." Eine andere: "Polonaise. Wir ziehen los, mit ganz großen Schritten - damit bekommen wir die Leute halbwegs geordnet Richtung Arnulfstraße".

Seit 2008 gibt es solche musikalisch-deeskalierenden Ansätze der Bundespolizei und verstärkt seit 2010, als bei einer Massenpanik bei der Love Parade in Duisburg 19 Menschen starben und 340 verletzt wurden.