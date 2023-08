Max Reger und ein Weltrekord: Kunstaktionen in der Oberpfalz

Max Reger lebte und komponierte in Weiden

Max Reger wurde vor 150 Jahren in Brand in der Oberpfalz geboren. Er wuchs in Weiden auf, lebte und wirkte hier, starb aber 1916 in Leipzig. Weiden nennt sich "Max-Reger-Stadt". Der Organist, Pianist, Komponist und Dirigent wird von Musikexperten als individueller Wegbereiter der Moderne bezeichnet. Seine Werke (darunter Klaviermusik, Chorwerke, Orgelmusik und Opern) zählen zum Pflichtrepertoire an Musikhochschulen.

Auch an seinem Geburtsort Brand im Landkreis Tirschenreuth wird es am 15. August (18 Uhr) rote und goldene Max-Reger-Figuren zu sehen geben. In der Mehrzweckhalle findet dazu ein Sommerkonzert statt.

Ottmar Hörl für Skulpturen-Installationen international bekannt

Ottmar Hörl war Präsident der Akademie für Bildende Künste in Nürnberg. Bekannte Werke des Konzeptkünstlers und Bildhauers sind bunte Gartenzwerge, die den Stinkefinger zeigen. Doch auch andere Personen und Figuren hat Hörl bereits öffentlich in großer Anzahl in Szene gesetzt, unter anderem Karl den Großen in Aachen, Richard Wagner in Bayreuth oder auch Ludwig II., Johann Wolfgang von Goethe, Martin Luther oder auch Ludwig van Beethoven.