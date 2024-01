Mary Weiss - Sängerin der Band "The Shangri-Las" gestorben

Mary Weiss und die "Shangri-Las" wurden Anfang der Sechzigerjahre mit Liedern über Teenager-Dramen bekannt. Die junge Band bestand aus zwei Schwesternpaaren aus dem Bezirk Queens aus New York City. Mit gerade mal 15 Jahren wurde Mary Weiss bereits weltberühmt. Sie war das Gesicht der erfolgreichen Girlband, die aus ihr und ihrer Schwester Elizabeth Weiss, sowie den Zwillingen Marguerite und Mary Ann Ganser bestand.

Größter Hit "Leader of the Pack"

Die vier jungen Frauen kannten sich noch aus der Grundschule und gründeten als Teenager ihre erste Band. 1964 nahmen sie ihren Song "Remember" (Walking in the Sand) auf. Berühmt wurden sie jedoch vor allem mit ihrem Auftreten und ihrem bekannten Hit "Leader of the Pack", der im selben Jahr auf Platz eins der Billboard Charts landete. 2019 wurde das Lied sogar in die "Rock and Roll Hall of Fame" aufgenommen.