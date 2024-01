Iranische Revolutionswächter bei Luftangriff in Syrien getötet

In der syrischen Hauptstadt Damaskus sind bei einem mutmaßlichen israelischen Luftangriff am Samstag hochrangige Vertreter der iranischen Revolutionsgarden getötet worden. Die iranische Nachrichtenagentur "Mehr" berichtete unter Berufung auf informierte Kreise, dass der Geheimdienstchef der Revolutionsgarden in Syrien, sein Stellvertreter und zwei weitere Mitglieder ums Leben gekommen seien. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestätigte mindestens zehn Tote. Das iranische Außenministerium drohte mit Vergeltung, während das israelische Militär zunächst keine Stellungnahme abgab.

Mehrere Zivilisten bei Angriff getötet

Der Luftangriff richtete sich gemäß der Angaben der syrischen Beobachtungsstelle gegen ein vierstöckiges Gebäude im Viertel Masseh, wo zur gleichen Zeit ein "Treffen pro-iranischer Führer" stattgefunden haben soll. Dieser Stadtteil umfasst neben UN-Gebäuden auch Botschaften und Restaurants und ist daher als Hochsicherheitszone bekannt. Es ist ein Ort, an dem sich regelmäßig Vertreter der iranischen Revolutionsgarden sowie pro-iranischer Palästinenserorganisationen aufhalten.

Israel habe "mit Sicherheit auf hochrangige Mitglieder" dieser Gruppen abgezielt, sagte der Direktor der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman. Die Organisation mit Sitz in Großbritannien bezieht ihre Informationen aus einem Netzwerk von Quellen in Syrien. Die Angaben lassen sich jedoch kaum unabhängig überprüfen.

Auch die syrische Nachrichtenagentur Sana berichtete von einem israelischen Angriff auf ein Wohngebäude im Viertel Masseh. Das syrische Verteidigungsministerium teilte mit, bei dem Angriff seien mehrere Zivilisten getötet worden.